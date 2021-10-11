Врач Ирина Ярцева назвала способ нормализовать режим сна

Плохой сон может быть вызван нехваткой мелатонина. Дефицит этого гормона может возникнуть, если не соблюдать режим сна. Например, регулярно ложиться спать в час или два ночи. Такое бодрствование провоцирует выработку гормона стресса.

"Это приводит к нарушению ритма сна, который становится неполноценным, прерывистым, и даже восьми часов сна не хватает для полноценного восстановления. Утром человек встает разбитый", - объяснила врач Ирина Ярцева. В эфире радио Sputnik она также дала несколько советов, как решить данную проблему.

Можно принимать мелатонин. Но при этом надо ложиться спать не позже 11 вечера. Тогда будет эффект. Важно соблюдать и еще одно правило: за час до сна никаких гаджетов, телевизоров, яркого света, лучше читать книжку или слушать музыку в полутемной комнате.

"Это будет положительно влиять и на иммунную систему, в том числе на борьбу с вирусами", - добавила Ярцева.