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Рубрика: В мире

Выборы в Чехии завершились победой коалиции из трех правых партий

Текст: Владимир Снегирев
Российская газета - Федеральный выпуск № 232(8583)
В ходе двухдневного голосования союз трех политических сил под названием "Вместе" набрал 27,77 процента. Следом идет возглавляемое премьером Андреем Бабишем движение ANO (27,15 процента). В нижней палате чешского парламента будут также представлены "Пиратская партия" в коалиции с движением "Старосты и независимые" и партия "Свобода и прямая демократия". Впервые в послевоенной истории депутатские мандаты не получат коммунисты, за стенами парламента оказались и социал-демократы.

"Вместе" объединяет праволиберальную Гражданскую демократическую партию во главе с бывшим министром образования Петром Фиалой, христианских демократов и партию TOP-9. Наблюдатели считают успех правых либералов вполне предсказуемым на фоне тех проблем, которые сегодня переживает Чехия в связи с пандемией. Избиратели повелись на обещания скорого экономического роста, которые им посулили. Что же касается провала левых, то они явно не сумели мобилизовать свой электоральный ресурс. В тех регионах, которые считаются оплотом коммунистов и социал-демократов, зафиксирована самая низкая явка на избирательные участки. Кстати, в целом чехи продемонстрировали вполне достойный уровень гражданской сознательности, их средняя явка составила 65 процентов.

Фото: Getty Images
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Выборы прошли, но политическая интрига все еще остается, и теперь она будет связана с формированием нового правительства. Дело в том, что президент Милош Земан еще раньше заявил о том, что поручит формирование кабинета не победившей коалиции, а лидеру той партии, которая наберет большинство голосов. В данном случае это движение Андрея Бабиша ANO ("Акция недовольных граждан"), ему достанется треть из двухсот парламентских кресел.

В свою очередь лидеры правых тоже попытаются объединиться, чтобы получить большинство голосов в нижней палате, они уже начали консультации на сей счет. Иначе говоря, вполне может повториться ситуация четырехлетней давности, когда страна жила без правительства более восьми месяцев: Андрей Бабиш с благословения президента предлагал свой вариант кабинета, а парламентское большинство голосовало против.

Конечно, в связи с итогами выборов возникает вопрос: а что изменится теперь в отношениях между Россией и Чехией? Профессор Высшей школы экономики Олег Солодухин считает, что поводов для оптимизма нет:

- Во-первых, сам процесс формирования правительства будет достаточно длительным и займет, скорее всего, не один месяц. Во-вторых, силы, которые сегодня претендуют на власть в Чешской Республике, никак не относятся к России дружественно, что они демонстрировали неоднократно и по разным поводам. Так что, как мне кажется, речь идет не об улучшении отношений, а о том, чтобы не допустить их дальнейшего ухудшения.

Вполне может повториться ситуация четырехлетней давности, когда Чехия жила без правительства более восьми месяцев

В воскресенье состоялась встреча премьера Андрея Бабиша и президента Милоша Земана. Как считают чешские журналисты, во время нее обсуждались итоги выборов. Сразу после встречи президент был срочно госпитализирован в военный госпиталь Праги.

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