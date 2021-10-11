За опасные ловушки от воров владелец участка может сесть в тюрьму на три года

Завершение дачного сезона ежегодно ставит перед владельцами летних домиков вопрос, как защитить свои владения от непрошенных гостей зимой.

Конечно, наиболее надежный способ обезопасить дачу - поставить ее на пультовую охрану Росгвардии или частного охранного предприятия. Можно нанять сторожа из местных жителей или попросить присматривать за хозяйством зимующих на даче соседей.

Но многие придумывают свои способы защиты.

В МВД и Росгвардии категорически предостерегают от самодеятельности, которая может повлечь за собой гибель людей, пусть даже они - воры.

Ни в коем случае нельзя подводить электрический ток к забору, устанавливать самострелы, в том числе и с огнестрельным оружием, оставлять отравленную водку.

В правоохранительных ведомствах напоминают как минимум о двух статьях Уголовного кодекса - 109 и 114. Первая - причинение смерти по неосторожности - наказывается ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок.

Нельзя подводить ток к забору, устанавливать самострелы, оставлять отравленные продукты

Вторая - причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление. Срок - до двух лет лишения свободы.

Правда, пленум Верховного суда признал законной установку средств, не несущих угрозу окружающим людям и имеющихся в свободной продаже. Например, капканов или колючей проволоки. Допустимо использование ловушек с маркировочной краской. Это специальные изделия, взрывающиеся в руках облаком краски. Краска не смывается более трех недель. И, конечно же, надо укрепить дверные и оконные проемы.