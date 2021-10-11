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Текст:   Михаил Фалалеев 
02:21 11.10.2021
Российская газета - Федеральный выпуск № 232(8583)

За опасные ловушки от воров владелец участка может сесть в тюрьму на три года

Завершение дачного сезона ежегодно ставит перед владельцами летних домиков вопрос, как защитить свои владения от непрошенных гостей зимой.

Конечно, наиболее надежный способ обезопасить дачу - поставить ее на пультовую охрану Росгвардии или частного охранного предприятия. Можно нанять сторожа из местных жителей или попросить присматривать за хозяйством зимующих на даче соседей.

КС РФ разрешит вопрос о законности дачных построек рядом с газопроводом

Но многие придумывают свои способы защиты.

В МВД и Росгвардии категорически предостерегают от самодеятельности, которая может повлечь за собой гибель людей, пусть даже они - воры.

Ни в коем случае нельзя подводить электрический ток к забору, устанавливать самострелы, в том числе и с огнестрельным оружием, оставлять отравленную водку.

В правоохранительных ведомствах напоминают как минимум о двух статьях Уголовного кодекса - 109 и 114. Первая - причинение смерти по неосторожности - наказывается ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок.

Нельзя подводить ток к забору, устанавливать самострелы, оставлять отравленные продукты

Вторая - причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление. Срок - до двух лет лишения свободы.

Правда, пленум Верховного суда признал законной установку средств, не несущих угрозу окружающим людям и имеющихся в свободной продаже. Например, капканов или колючей проволоки. Допустимо использование ловушек с маркировочной краской. Это специальные изделия, взрывающиеся в руках облаком краски. Краска не смывается более трех недель. И, конечно же, надо укрепить дверные и оконные проемы.

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