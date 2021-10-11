Замгоссекретаря США Виктория Нуланд прибыла с визитом в Россию

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд прибыла с визитом в Россию. Как передает РИА Новости, она прилетела в столичный аэропорт Домодедово, где ее встречал посол США в Москве Джон Салливан.

Как ожидается, в течение 11-13 октября она проведет ряд встреч в различных ведомствах, в МИД ей предстоят переговоры с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым. По словам самой Нуланд, основной темой станут стабильные и предсказуемые отношения РФ и США.

Как ранее отметила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, визит Нуланд в Москву был инициирован американской стороной. В обмен на согласие Москвы принять замгоссекретаря из американских санкционных списков были исключены несколько россиян. Это было сделано на взаимной основе, поскольку сама Нуланд находилась в аналогичном "стоп-листе" РФ.