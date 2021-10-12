Абрамченко назвала пять параметров успеха мусорной реформы

Считать цели реформы отрасли по обращению с отходами достигнутыми можно будет только в случае выполнения пяти ключевых параметров, сказала вице-премьер Виктория Абрамченко, выступая на "Российском экологическом форуме".

Первым из них она назвала переход на раздельный сбор мусора. Речь идет не только о двойных баках, - только в этом году государство выделило 1 млрд рублей на закупку более 65 тысячах контейнеров для раздельного сбора отходов. Есть и проблема мусоропроводов. С одной стороны, они делают сортировку невозможной, с другой - для маломобильных граждан это может быть единственный способ избавиться от накопившегося у них мусора.

Второй параметр, по мнению вице-премьера, - снижение отходообразования и объема захоронений. По словам Виктории Абрамченко, Минприроды подготовило перечь из двух десятков видов товаров и упаковки, которые трудно извлечь из массы отходов и переработать, поэтому их предложено запретить к обращении.

"Мы должна стимулировать переход на экологичную упаковку, это задача государства", - подчеркнула вице-премьер.

Третьим параметром Виктория Абрамченко назвала "загрязнитель платит". Речь идет о так называемом "усольском законе", согласно которому владельцы производств первого и второго класса опасности, химических, нефтеперерабатывающих комбинатов и других опасных предприятий обязаны ликвидировать накопленный за время работы экологический вред, возникший в процессе их работы. По словам вице-премьера, законопроект в четверг будет рассматриваться в правительстве. У документа много противников, сказала Виктория Абрамченко, но она считает его принятие необходимым.

Четвертый параметр - создание мощностей по обработке и утилизации отходов. Без такой инфраструктуры реформа не имеет смысла. Только в этом году ППК "Российский экологический оператор" (РЭО) направил 6,2 млрд рублей поддержки 13 проектам в 11 регионах страны. Глава РЭО Денис Буцаев отметил, что подобное финансирование может быть получено только при полной готовности нормативной базы региона. Из-за этого на следующий год пока что можно одобрить заявки только на 4,5 млрд рублей, хотя возможностей для поддержки инфраструктурных проектов стало больше.

Пятый параметр: "Вторая жизнь отходов". Виктория Абрамченко призвала внедрять инструменты экономики замкнутого цикла.

"Средств нацпроекта "Экология" на твердые коммунальные отходы хватит, но их образуется 60 млн тонн в год, - сказала Виктория Абрамченко. - А промышленных отходов - около 8 млрд тонн. С таким объемом не справиться, с ним надо что-то делать".

Предполагается, что к 2030 году на переработку попадет до 85% использованного пластика, более 40% использованного при производстве ресурсов будут вторичные, добавила вице-премьер.

Кроме того, огромное значение Виктория Абрамченко придает введению расширенной ответственности производителей с 2022 года. Именно эти средства должны позволить создать новую инфраструктуру отрасли обращения с отходами.