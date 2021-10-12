Абрамченко рассказала, что будет с тарифом на вывоз мусора

В результате реформы отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами тариф за вывоз мусора не повысится, сказала журналистам вице-премьер Виктория Абрамченко в кулуарах "Российского экологического форума".

"Это наше жесткое условие, - подчеркнула она. - Сейчас собираемость платежей за вывоз мусора не очень высокая, сказалась пандемия, тем не менее, граждане за вывоз коммунальных отходов заплатили за год 190 млрд рублей, а платежи экологического сбора от бизнеса составили около 4 млрд рублей. Почувствуйте разницу".

Вместе с тем глава ППК "Российский экологический оператор" Денис Буцаев допустил, что новые объекты по обращению с отходами смогут получать финансирование за счет тарифа для населения еще до начала работы на инвестиционном цикле. Произойдет это за счет перераспределения собранных средств или все-таки платежи несколько возрастут, спикеры уточнить не смогли.