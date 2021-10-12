Абрамченко: Выступать против утилизации упаковки глупо

Расширенная ответственность производителей, предусматривающая утилизацию всей упаковки с 1 января 2022 года, заработает именно с этой даты, лоббировать перенос срока ее вступления в силу - глупо, сказала журналистам вице-премьер Виктория Абрамченко в кулуарах "Российского экологического форума".

"Противодействие введению расширенной ответственности производителей очевидно: никому не хочется вкладываться в модернизацию производства, мы понимаем этот посыл бизнеса, - сообщила Виктория Абрамченко. - Но есть настроение граждан, которые хотят раздельного сбора отходов, ликвидации свалок и создания прозрачной системы обращения с отходами. Это такой договор между бизнесом, государством и гражданами, что мы будем делать дальше с коммунальными отходами".

По словам вице-премьера, половина содержимого мусорных баков - упаковка. Если не перейти к ее обязательной и тотальной утилизации, выполнить национальную цель о сокращении объемов полигонного захоронения вдвое невозможно. Ради этого придется отказываться от тех видов упаковки, которые трудно извлечь из мусора и переработать, считает она, хотя в перспективе можно научиться собирать отдельно и перерабатывать и такие изделия.

"Отсрочки по утилизации упаковки просит Минэкономразвития, - добавила Виктория Абрамченко. - Сейчас надо создавать мощности по переработке отходов и делать это быстро, в том числе вместе с государством. У бизнеса на это было четыре года. Но мощностей по переработке создали мало. Кто-то был ответственным и вкладывался, а кто-то нет и теперь продолжает лоббировать перенос сроков обязательной утилизации упаковки. Это глупо, надо вместе с государством вкладываться в создание мощностей по переработке".