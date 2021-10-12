Apple выпустила новую версию iOS для iPhone

Apple выпустила новую версию операционной системы iOS. iOS 15.0.2 "содержит исправления ошибок и важные обновления системы безопасности", говорится в описании обновления.

Например, купертиновцы исправили ошибку отображения меток AirTag на вкладке "Предметы" в "Поиске", неверное отображение кошелька MagSafe в сервисе "Локатор", а отображение фотографий в галерее "Инфо". Ранее фотографии могли быть удалены после удаления связанного с ними чата.

Чтобы установить обновление, необходимо зайти в "Настройки", выбрать меню "Основные", далее пункт "Обновление ПО". Процесс установки занимает пару минут.