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12.10.2021 22:29
Рубрика: Экономика

Армянский коньяк и белорусская водка могут подорожать

Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 233(8584)
Вслед за возможным повышением ввозных пошлин для европейского вина и пива, Минфин предложил обязать импортеров крепкого алкоголя из стран ЕАЭС оформлять банковские гарантии. Это может обернуться подорожанием белорусской водки и армянского коньяка, предупреждают эксперты.

Подорожание может составить 2-4 руб. на бутылку, подсчитал для "РГ" руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин. Кроме того, поскольку банковские гарантии будут обязаны предоставлять только импортеры стран ЕАЭС, это создаст неравные условия с импортерами алкоголя из дальнего зарубежья.

Фото: Илья Наймушин/ РИА Новости
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По замыслам минфина, гарантия должна "страховать" бюджет от неуплаты импортерами акцизов - в этом случае сумму акцизов выплатит банк. Такие предложения содержатся в приложении к Основным направлениям бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 гг.

Обязанность оформлять банковские гарантии существовала для импортеров до 2021 года, с их отменой производители из ЕАЭС нашли возможность не платить акциз. Однако Павел Шапкин все равно не видит смысла в банковских гарантиях. "Если без гарантии обойтись нельзя, тогда зачем существует ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система. - "РГ")? В ЕГАИС как раз и учитывается количество выданных марок; то, куда они наклеены, где ввезены в РФ, через кого, куда далее продукция делась, вплоть до последнего покупателя. Если это не устраивает, тогда ЕГАИС надо для всех заменить банковской гарантией", - говорит он.

Государство с помощью банковских гарантий еще раз поддержит отечественных производителей водки и коньяка, а заодно и немного заработает. При этом поставки алкогольной продукции из ЕАЭС не упадут, уверен директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз.

Зато власти тем самым продемонстрируют, что готовы к жестким мерам не только в отношении европейских поставщиков, но и соседей.

В конце сентября стало известно, что минэкономразвития и минпромторг обсуждают целесообразность повышения ввозных таможенных пошлин в отношении европейских вин и пива. Такие меры власти намерены ввести в ответ на сохранение пошлины на российскую сталь в Европе.

И в том и в другом случаях заплатит за изменения потребитель, при этом потребитель небедный, считает Дробиз. Европейское вино покупают представители среднего класса. Похожий потребитель у армянского коньяка и белорусской водки. Покупатели огорчатся небольшому подорожанию, но переживут и продолжат покупать полюбившуюся продукцию, говорит эксперт.

По данным ЦИФРРА, из стран ЕАЭС в Россию в 2020 году из спиртного больше всего завезли коньяка и бренди из Армении (3 млн дал) и водки из Беларуси (1,7 млн дал). Кроме того, был небольшой импорт армянских вин (около 175,2 тыс. дал), завозятся в небольших объемах белорусские крепкие настойки.

Экономика Товары и цены Экономика ВЭД Госрегулирование оборота алкоголя

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