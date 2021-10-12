Биржевые цены на авиакеросин и мазут побили рекорд

Биржевая стоимость авиакеросина и мазута в России обновила исторический максимум. Предыдущий рекорд был установлен на минувшей неделе. Продолжили расти цены и на моторное топливо в оптовом звене.

Так, по итогам торгов 12 октября на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), цена тонны авиакеросина превысила 53 205 рублей по территориальному индексу Европейской части РФ, мазута - 28 749 рублей. Бензин марки Аи-92 стоил 56 125 рублей, Аи-95 - 58 271 рубль, межсезонный дизель - 52 086 рублей. В среднем рост за сутки составил 0,3-1,7%.

По оценкам Федеральной антимонопольной службы (ФАС), в целом ситуация на оптовом рынке топлива улучшается, "напряжение немного спадает", заявил глава службы Максим Шаскольский журналистам. По его словам, частично проблема роста цен на бирже решается повышением требований к компаниям по объемам поставок, также удорожание топлива поддерживается ростом цен на мировых рынках.