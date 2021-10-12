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12.10.2021 18:09
Рубрика: Общество

Буцаев объяснил, почему сортированные отходы отправляют на полигоны

Текст: Алексей Дуэль
Часть твердых коммунальных отходов, прошедших сортировку на станциях по обработке мусора, все равно отправляется для захоронения на полигоны, признал глава ППК "Российский экологический оператор" (РЭО) Денис Буцаев во время общения с журналистами в кулуарах "Российского экологического форума". Основная причина, по его словам, в том, что мощности по сортировке многократно превышают возможно комплексов по переработке отходов.

"Мы видим, что у нас проходит сортировку в районе 20 млн тонн отходов из 60 млн тонн, образовавшихся за год, - сказал Денис Буцаев. - Мощностей по обработке создано достаточно, но по утилизации - только 5-6% от необходимого объема. Сортируем больше, чем можем переработать. В результате часть отсортированного уходит на полигоны".

Фото: iStock
Названы регионы, в которых больше всего отходов попадает на сортировку

По словам главы ППК РЭО, ситуация исправится после того, как отрасль получит, помимо тарифа, который платит население, деньги от механизма расширенной ответственности производителей (РОП). Она предполагает, что производители и импортеры будут обеспечивать переработку всей использованной ими упаковки и, частично, самого товара.

"Без денег РОП переработка большинства фракций не будет экономически оправданной, - продолжал Денис Буцаев. - Сейчас охотятся разве что за бумагой и картоном, где коммерческая ситуация хорошая. Для остальных фракций объемов переработки не хватает критически". По словам гендиректора ППК РЭО, без платежей по РОП эти недостающие производства будут убыточными.

Следствием этого стал невысокий спрос на льготное финансирование инфраструктурных проектов отрасли по обращению с отходами. В этом году ППК РЭО удалось вложить 6,2 млрд рублей в 13 проектов в 11 регионах страны, хотя готовы были предложить на несколько миллиардов рублей больше. На будущий год ситуация еще менее оптимистичная: пока есть заявки на 4,5 млрд рублей, а компания готова инвестировать 15 млрд рублей. Но спроса на эти средства пока нет.

Общество Экология "Мусорная" реформа

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