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12.10.2021 11:55
Рубрика: Экономика

Цены на пшеницу в России растут в три раза медленнее, чем на мировом рынке

Текст: Татьяна Карабут
Давление мировых цен на продовольствие на цены внутреннего рынка продолжается. Однако на внутреннем рынке большую часть этой нагрузки берет на себя механизм плавающей пошлины, сказал на брифинге глава Минэкономразвития Максим Решетников

"У нас цены на мировых рынках продолжают расти, пока признаков разворота тренда нет. В августе была приостановка, но сейчас мы видим возобновление тенденций", - пояснил он.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в сентябре этого года к сентябрю прошлого года мировые цены на продовольствие выросли на 32,8%. За месяц цены выросли на 1,2%.

При этом на российском рынке цены на пшеницу растут в три раза медленнее, а на ячмень - в четыре раза медленнее, чем на мировом рынке. За время действия пошлин, с февраля этого года, мировые цены на пшеницу выросли на 14%, внутренние - на 4,2%. По ячменю с марта внутренние цены выросли на 8%, мировые - почти на 30%.

"Если бы этого демпфера не было, мы бы сейчас имели плюс 0,4 к годовому уровню инфляции", - оценил министр.

При этом, по его словам, за все время действия пошлины государство заработало на этом 42 млрд рублей. Эти деньги направляются на поддержку сельхозпроизводителей.

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС
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Решетников напомнил, что аналогичный демпфер с 1 сентября заработал и для подсолнечного масла. И здесь эффект тоже заметен: с 1 сентября в России внутренние цены на масло снизились на 0,6%, мировые выросли на 2,6%.

Механизм плавающей пошлины (которая рассчитывается от мировых цен) был введен властями для стабилизации цен на зерно на внутреннем рынке. На пшеницу она начинает взиматься, если цена на бирже превышает 200 долларов за тонну. В этом случае она составляет 70% от разницы между ценой контракта и 200 долларами. Для кукурузы и ячменя пошлины также составляют 70%, но рассчитываются при достижении цены в 185 долларов за тонну. С 1 сентября начала действовать аналогичная пошлина на подсолнечное масло. Она составляет 70%. Ее взимают с разницы между базовой ценой (1 тысяча долларов за тонну) и индикативной ценой (будет рассчитываться еженедельно на основе мировых цен), уменьшенной на величину корректирующего коэффициента (50 долларов за тонну).

Экономика АПК Правительство Минэкономразвития

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