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12.10.2021 17:12
Рубрика: Экономика

Чернышенко рассказал о преимуществах электронного документооборота для бизнеса

Текст: Василий Кошкин

Развитие электронного документооборота (ЭДО), которое является одной из 42 стратегических инициатив правительства, позволит снизить риски и затраты бизнеса. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко во время заседания межведомственной рабочей группы.

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"В рамках рабочей группы при участии предпринимателей уже сейчас найдены решения по унификации подходов при разработке форматов электронных документов, определены правила общения в цифре между хозяйствующими субъектами. По последним исследованиям, крупные компании видят потребность в переводе на ЭДО, считая это крайне эффективным механизмов развития бизнеса и повышение производительности в целом", - отметил Чернышенко.

По его словам, в Госдуму внесен законопроект о правилах хранения электронных документов, создания дубликатов бумажных документов в электронной форме, а также конвертации электронных документов из одного формата в другой. Это один из ключевых нормативных правовых актов, который позволит систематизировать работу с уже созданными электронными документами и позволит отказаться от хранения большого объема бумаги после перевода ее в цифру.  

В рамках проведения реформы электронной подписи было введено понятие "машиночитаемая доверенность". Уже со следующего года участники взаимодействия начнут применять этот инструмент при обмене электронными документами.

"Отмечу инициативу и опережающую работу в этом направлении Федеральной налоговой службы. Ими в короткие сроки был подготовлен и запущен пилотный проект по машиночитаемым доверенностям на основе цифровой платформы распределенного реестра. К пилоту присоседились операторы ЭДО, крупные банки и Федеральное казначейство", - заявил вице-премьер.

"Создаваемая инфраструктура не только может в короткие сроки удовлетворить потребности участников информационного взаимодействия, но и позволит создать единую среду с актуальными сведениями о машиночитаемых доверенностях. Сейчас в рамках эксперимента в роли владельцев узлов уже выступают 9 операторов электронного документооборота, шесть банков и Федеральное казначейство, а в качестве клиентов более 500 организаций", - пояснил глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров.

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