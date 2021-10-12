Чернышенко рассказал о преимуществах электронного документооборота для бизнеса

Развитие электронного документооборота (ЭДО), которое является одной из 42 стратегических инициатив правительства, позволит снизить риски и затраты бизнеса. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко во время заседания межведомственной рабочей группы.

"В рамках рабочей группы при участии предпринимателей уже сейчас найдены решения по унификации подходов при разработке форматов электронных документов, определены правила общения в цифре между хозяйствующими субъектами. По последним исследованиям, крупные компании видят потребность в переводе на ЭДО, считая это крайне эффективным механизмов развития бизнеса и повышение производительности в целом", - отметил Чернышенко.

По его словам, в Госдуму внесен законопроект о правилах хранения электронных документов, создания дубликатов бумажных документов в электронной форме, а также конвертации электронных документов из одного формата в другой. Это один из ключевых нормативных правовых актов, который позволит систематизировать работу с уже созданными электронными документами и позволит отказаться от хранения большого объема бумаги после перевода ее в цифру.

В рамках проведения реформы электронной подписи было введено понятие "машиночитаемая доверенность". Уже со следующего года участники взаимодействия начнут применять этот инструмент при обмене электронными документами.

"Отмечу инициативу и опережающую работу в этом направлении Федеральной налоговой службы. Ими в короткие сроки был подготовлен и запущен пилотный проект по машиночитаемым доверенностям на основе цифровой платформы распределенного реестра. К пилоту присоседились операторы ЭДО, крупные банки и Федеральное казначейство", - заявил вице-премьер.

"Создаваемая инфраструктура не только может в короткие сроки удовлетворить потребности участников информационного взаимодействия, но и позволит создать единую среду с актуальными сведениями о машиночитаемых доверенностях. Сейчас в рамках эксперимента в роли владельцев узлов уже выступают 9 операторов электронного документооборота, шесть банков и Федеральное казначейство, а в качестве клиентов более 500 организаций", - пояснил глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров.