Что помогает женщинам-предпринимателям создать и удержать свой бизнес

Как нас убеждает статистика, число женщин-предпринимателей ежегодно растет. И для этого немало государством делается. "РГ" спросила самих женщин, что им помогло создать и удержать свой бизнес.

Кому улыбается удача

Кристина Базиленко, индивидуальный предприниматель, Ростов-на-Дону:

- Супруг предложил мне заняться тем, о чем я всегда мечтала, - создавать одежду. Начала разрабатывать модели с нуля - пижамы и домашнюю одежду.

Четыре года назад открыла первый швейный цех. На взятые в долг 300 тысяч рублей арендовала небольшое помещение. Там работали пять человек. Конечно было нелегко. Но, как я убедилась, удача улыбается тем, кто работает. Со временем начали расти, развиваться.

Сейчас мы размещаемся в трехэтажном здании на 1000 квадратных метрах. В штате 50 работников. Но и конкуренты не спят. Сейчас большой бум, наша швейная промышленность начинает возрождаться, появляются новые цеха с современным оборудованием.

И, конечно, возник вопрос, где взять деньги на развитие и чтобы кредит не задушил? Вот тут нас и выручил центр "Мой бизнес" Ростовской области. В рамках нацпроекта по поддержке предпринимательства для женского бизнеса был разработан специальный микрофинансовый продукт "Приоритетный". Это микрозаем от 100 тысяч до 5 миллионов рублей на срок до 24 месяцев со ставкой от 6,5 до 9,75 процента годовых.

Была приятно удивлена: от подачи документов до перечисления денег прошло несколько дней, не говоря уже о поддержке сотрудников центра по всем вопросам. Если честно, больше времени у меня ушло на раздумья. За повторным займом обращусь уже без сомнений.

Наши дроны первые

Анастасия Филиппова, директор сети ресторанов, Рязанская область:

- Работаю с 15 лет. Меня взяли тренером в фитнес-клуб. Училась. Я экономист по образованию, с красным дипломом. Был период, когда я работала в автосалонах, в школе танцев.

А потом открыла ресторанчики быстрого питания. Осмелев - большой красивый ресторан, взяв его в кредит. Прогорели. Начались годы с 54 тысячами ежемесячного напоминания, что нужно хорошо думать, открывая новый проект.

Набравшись опыта, решила снова создать свое дело. Остановила выбор на шаурме. Фастфуд - та отрасль, которая растет по 5 процентов в год. Первый павильон открыли в 2018 году в одном из рязанских торговых центров. Вложения быстро окупились. Открыли еще один.

А тут налетела, как саранча, пандемия. Открыли сбор заказов через соцсети, организовали доставку... Но это не спасало.

Спасли меры поддержки Корпорации малого и среднего предпринимательства и МСП-Банка. Мне открыли кредит под ноль процентов для сохранения зарплаты сотрудников. Получила кредит по ставке 2 процента на развитие бизнеса и субсидию на закупку средств дезинфекции. Так мы и выплыли.

Сейчас у нас 15 ресторанов в Новороссийске, Рязани, Иванове, Королеве, Раменском, Лазаревском. В планах на 2022 год - сетка из 200 заведений. Кстати, наши ребята первыми запустили доставку шаурмы дронами.

У меня 200 учеников

Ульяна Саая, руководитель языковой школы "iSpeak", Тыва:

- За любым успешным проектом стоит желание человека что-то изменить, улучшить. И меня, собственно, подвигло на это желание помочь детям хорошо выучить английский язык.

Начала искать информацию, читать, изучать, сравнивать... Открыла в школе, где работала, кружок, чтобы давать знания по иностранному языку вне школьных рамок. Записалась в институт повышения квалификации. И на одной из лекций узнала о коммуникативной методике и об авторской программе Валерии Мещеряковой. Заняв в долг большую сумму денег, на год отправилась в Москву изучать и осваивать эту методику.

Ульяна Саая: За любым успешном бизнес-проектом стоит желание человека что-то изменить, улучшить, сделать то, что до этого никто не делал и не достигал

В какой-то момент поняла, что общеобразовательная школа стала для меня тесноватой. А я встала перед выбором: что дальше? Замучили страх и сомнения: вдруг не получится? В итоге решила начинать свое дело. Рассудила так: буду предлагать качественные услуги, получу за них адекватную цену.

В 2018 году зарегистрировала языковую школу "iSpeak" в Кызыле, купив франшизу. Сперва было 20 учеников, потом 50, 70… сейчас - 200. Вот такая "многодетная мама". Есть и планы на будущее - открыть большой образовательный центр, который будет давать результативное образование, не только по английскому языку, но и по другим предметам.

Что я поняла? Иметь проект, знать, как его осуществить - это одно. И совсем другое - создавать бизнес. Тут нужны особые навыки. Без поддержки и помощи Фонда поддержки предпринимательства Республики Тыва, мне, кажется, вряд ли удалось что-либо сделать. Его сотрудники помогали советами, да и в получении кредита сыграли не последнюю роль.

Авторитетно

Будьте смелее

Татьяна Илюшникова, заместитель министра экономического развития России:

- Я много лет работаю в сфере экономического развития и поддержки бизнеса и вижу, как трансформируется женское предпринимательство. Оно все уверенней занимает топовые позиции. Бизнес-леди создают свои компании и управляют крупными проектами.

Сейчас как среди предпринимателей, так и среди самозанятых доля женщин - около 40 процентов. Часто, бизнес, который создают женщины, приносит пользу многим людям. Это, как правило, социальные или благотворительные инициативы в рамках обычных компаний. Женщины стараются сделать мир вокруг себя лучше. И я как женщина и как государственный управленец всячески стараюсь способствовать развитию женского бизнеса в России.

Сегодня женщины выделяют два ключевых фактора, которые препятствуют для начала бизнеса. Отсутствие стартовых финансовых возможностей и знаний, как начать свой бизнес. В рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" уже удалось снять большую часть барьеров.

Женщинам-предпринимателям доступны специальные кредитные программы и гарантийная поддержка, которая позволяет даже начинающим свой бизнес взять кредит. За 2020 год предприниматели-женщины получили кредитов более чем на 55 миллиардов рублей при поддержке участников национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства.

Существует льготная микрофинансовая поддержка в региональных государственных микрофинансированных организациях. Это не те "фирмочки", которые дают кредиты под грабительские проценты, а реальная поддержка бизнеса на льготных условиях. Для женщин-предпринимателей, как приоритетной группы, ставка составляет не более ключевой ставки Банка России. По нашим оценкам, в 2020 году им предоставлено почти 10 тысяч льготных микрозаймов на сумму около 20 миллиардов рублей. Это около 40 процентов договоров.

Есть специализированные кредитные продукты для женщин и в МСП-Банке. Существуют проекты по поддержке социальных предприятий, где 90 процентов руководителей женщины. Разрабатываются меры поддержки для креативных индустрий. Большинство традиционно женских сфер предпринимательской самореализации охвачены мерами поддержки.

А для снятия второго барьера - информационного - по всей стране создаются программы и инициативы для развития женского предпринимательства. Региональные центры поддержки бизнеса организуют мастер-классы, "круглые столы" и бизнес-девичники для обмена опытом бывалых и только начинающих свой путь бизнес-леди. В том числе и образовательные.

Например программа "Мама - предприниматель", в рамках которой проходит обучение для женщин, находящихся в декрете, а также предоставляются кредиты на сумму до 500 тысяч рублей на срок до трех лет, без залога и поручительства.

Как показывает практика, женщины-предприниматели значительно реже, чем мужчины, занимаются продвижением личного бренда, не участвуют в конкурсах и проектах, не заявляются в качестве спикеров. Я хочу призвать всех женщин-предпринимателей, и тех, кто задумывается об открытии бизнеса, быть смелее, находить свои ниши, обращаться за поддержкой и воплощать в жизнь задуманное.