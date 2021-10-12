Постановление главного государственного санитарного врача по Республике Чувашия от 6 октября 2021 года № 2 "О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям (группам) граждан по эпидемическим показаниям в Чувашской Республике"

Я, Главный государственный санитарный врач по Чувашской Республике - Чувашии, проанализировав эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), отмечаю, что ситуация по новой коронавирусной инфекции в республике ухудшается.

С 24 недели 2021 года на территории Чувашской Республики отмечен рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). С 25 недели снизился темп прироста заболеваемости с 10,3 % до 0,7 % на 34 неделе. На 35 и 36 неделях заболеваемость снижалась на 3,8% и 3,2 % соответственно. Однако, с 37 недели вновь зарегистрирован рост заболеваемости.

На 39 неделе в республике выявлено 603 случая инфицирования COVID-19, показатель заболеваемости составил 49,9 на 100 тысяч населения. Среднесуточный прирост заболеваемости достиг 86,1 случая (на 38 неделе - 78,4, на 37 неделе - 73,6). Заболеваемость выросла по сравнению с 36 неделей на 18%, темпы прироста заболеваемости выросли с 1 % до 9,8 %. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,1.

Высокие уровни заболеваемости регистрируются в возрастных группах 18-29 лет (на 38 неделе - 31,0 на 100 тысяч контингента), 30-49 лет (на 39 неделе - 57,5 на 100 тысяч контингента), 50-64 года (на 38 неделе - 83,7 на 100 тысяч контингента), 65 и старше (на 38 неделе - 62,8 на 100 тысяч контингента).

При анализе заболеваемости установлено, что чаще болеют лица трудоспособного возраста от 18 до 65 лет, удельный вес которых составляет 70% (18-29 лет - 7 %, 30-49 лет - 36%, 50-64 года - 27 %).

Отмечается рост числа заболевших лиц, активно посещающих общественные места и пользующихся общественным транспортом. По социальному статусу из числа заболевших: работающее население составляет 60%.

По сравнению с предыдущей неделей число больных среди работающих увеличилось в 1,4 раза, в том числе среди работников общепита, пищевой промышленности, торговли, ЖКХ, офисов и банков, учреждений культуры, образования, здравоохранения, сферы услуг, транспорта, промышленных предприятий.

Отмечается рост заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей в 13 муниципальных образованиях, среднереспубликанский показатель заболеваемости превышен в 1,5-3,3 раза в Комсомольском, Красночетайском, Шемуршинском, Янтиковском районах, городах Шумерля и Канаш.

В целях усиления мероприятий по предупреждению заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) населения Чувашской Республики в связи с продолжающейся угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статьей 10 Федерального Закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.03.2014 № 125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям" (зарегистрировано в Минюсте России 25.04.2014 N 32115), приказом от 03.02.2021 № 47н "О внесении изменений в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, утвержденный приказом Министерства здравоохранения РФ от 21.03.2014г. № 125н", Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 4 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" (вместе с "СанПиН 3.3686-21. Санитарные правила и нормы...") (Зарегистрировано в Минюсте России 15.02.2021 № 62500), постановляю:

1. Обеспечить с 11.10.2021 проведение профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) гражданам в возрасте от 18 лет и старше, подлежащим обязательной вакцинации по эпидемическим показаниям - выполняющим работы и (или) оказывающим услуги населению Чувашской Республики:

1.1. в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания;

1.2. в сфере обслуживания, на объектах:

- торговли;

- общественного питания;

- салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги;

- спортивных сооружений, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов и других объектов физической культуры и спорта;

- бытовых услуг, в том числе прачечных, химчисток и иных подобных услуг;

- гостиничных услуг;

- клиентских подразделений финансовых организаций;

- организаций, оказывающих услуги почтовой связи;

- многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

- центров занятости населения;

- транспорта общего пользования, такси;

- жилищно-коммунального хозяйства и энергетики;

- детских игровых комнат, детских развлекательных центров, иных мест проведения подобных мероприятий для несовершеннолетних в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах;

- кинотеатров (кинозалов), театров, театрально-концертных учреждений, культурно-досуговых учреждений и иных аналогичных организаций;

- музеев, выставочных залов, библиотек;

1.3. государственным гражданским служащим, замещающим должности государственной гражданской службы, муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, работникам органов власти и органов местного самоуправления и подведомственных им организаций.

2. Пункт 1 настоящего Постановления не распространяется на лиц, имеющих противопоказания к профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с п.п. 3.4, 3.5, 3.21, 3.22, 3.26, 3.35 временных Методических рекомендаций "Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19".

3. Руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Чувашской Республики, в сферах, установленных пунктом 1 настоящего Постановления:

3.1. в срок до 01.11.2021 организовать проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а в срок до 01.12.2021 - вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, не менее 80% от общей численности работников, сотрудников;

3.2. отстранить от работы, перевести на дистанционный режим работы с 01.11.2021 лиц, не имеющих ни одной прививки против новой коронавирусной инфекции, с 01.12.2021 - лиц, не имеющих законченного курса вакцинации;

3.3. усилить информационно-разъяснительную работу среди работников, сотрудников по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-I9), обратив особое внимание на необходимость проведения профилактических прививок.

4. Заместителю Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министру здравоохранения Чувашской Республики (В.Г. Степанову) рекомендовать принять меры по обеспечению контроля за проведением вакцинопрофилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям (группам) граждан, подлежащим обязательной вакцинации, указанным в п. 1 настоящего Постановления.

5. Заместителю Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министру здравоохранения Чувашской Республики (В.Г. Степанову):

1) организовать проведение иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям (группам) граждан, подлежащим обязательной вакцинации, указанным в п.1 настоящего Постановления;

2) принять дополнительные меры по подготовке медицинских работников по вопросам организации и проведения вакцинопрофилактики против новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

3) принять дополнительные меры по проведению, в том числе в средствах массовой информации, систематической пропаганды вакцинопрофилактики против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) категориям (группам) граждан, подлежащим обязательной вакцинации;

4) в срок до 15.10.2021 в адрес Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике - Чувашии представить план вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в разрезе муниципальных образований и контингентов в соответствии с пунктом 1 настоящего Постановления.

6. Заместителю Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики министру экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики Д.И. Краснову, заместителю Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики -министру строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики П.В. Данилову, и.о. министра образования и молодежной политики Чувашской Республики Д.А. Захарову, министру труда и социальной защиты Чувашской Республики А.Г. Елизаровой, министру транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики В.М. Осипову, министру физической культуры и спорта Чувашской Республики В.В. Петрову, министру промышленности и энергетики Чувашской Республики Е.Р. Герасимову, министру культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики С.А. Каликовой организовать содействие медицинским организациям в проведении иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с максимальным охватом категорий (групп) граждан, подлежащих обязательной вакцинации, указанных в п. 1 настоящего Постановления.

7. Главам муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики:

1) обеспечить контроль за проведением иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям (группам) граждан, подлежащим обязательной вакцинации, указанным в п.1 настоящего Постановления;

2) организовать работу со средствами массовой информации по пропаганде иммунопрофилактики против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям (группам) граждан, подлежащим обязательной вакцинации, указанным в п.1 настоящего Постановления;

3) организовать содействие медицинским организациям в проведении иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям (группам) граждан, подлежащим обязательной вакцинации, указанным в п.1 настоящего Постановления.

8. ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии" (Е.Г. Прокопьева) включить в программу гигиенического обучения сотрудников предприятий общественного питания, торговли, образовательных организаций и др. вопросы профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе о необходимости проведения профилактических прививок.

9. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

Главный государственный санитарный врач по Чувашской Республике - Чувашии Н.Ф.Луговская







