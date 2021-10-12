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12.10.2021 01:32
Рубрика: В мире

Два человека погибли при падении самолета на жилые дома в США

Два человека погибли, еще двое пострадали в результате падения легкомоторного самолета в США. Инцидент произошел в городе Санти (штат Калифорния). Cessna рухнула на жилые дома, начался пожар. Огнем оказались охвачены два здания.

Четыре человека погибли при крушении самолета в США

В пожарном департаменте сообщили, что пока не могут сказать, есть ли погибшие среди местного населения. На месте крушения найдены два тела. Скорее всего, это люди, находившиеся на борту самолета. "У них травмы, несовместимые с жизнью", - подчеркнул представитель ведомства.

Федеральное авиационное управления США начало расследование. Число людей, находившихся на борту воздушного судна, уточняется.

Один из очевидцев рассказал NBC, что самолет просто упал на полной скорости.

В мире США Авиакатастрофы

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