Экономист напомнила о росте пенсий в 2022 году

Средний размер страховой пенсии в 2022 году составит более 18,5 тысячи рублей, социальной - 10,3 тысячи.

С 1 февраля 2022 года также будут проиндексированы ежемесячные денежные выплаты - на 5,8%. Их получают федеральные льготники - в основном это ветераны и инвалиды всех категорий.

Ранее в Госдуму был внесен проект бюджета Пенсионного фонда России на трехлетний период. Так, с 1 января 2023 года размер страховой пенсии может вырасти на 5,6%​, с 1 января 2024 года - на 5,5%.

​Социальные пенсии в 2023 году предлагается увеличить на 2,5%. А в 2024 году - на 9,9%. Это больше, чем планировалось изначально.

Стоимость одного пенсионного ​ коэффициента также повышается каждый год с 1 января. Так, в следующем году ее ​ предлагается повысить до 104,69 рубля, в 2023 году - до ​ 110,55 рубля и в 2024 году - до 116,63 рубля. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии с учетом индексации на 5,9% предлагается установить ​ с 1 января 2022 года в сумме 6 401 рубль 10 копеек.