Эксперты дали советы, как арендатору жилья не потерять деньги

Рост спроса на столичном рынке жилья "вымыл" ликвидные квартиры массового сегмента, отмечают в "Инком-недвижимость". По сравнению с началом августа предложение уменьшилось на 35%. А в условиях дефицита около 70% наймодателей повышают арендные ставки - в среднем на 7-10%. При этом эксперты прогнозируют скорый спад бума на рынке, который повлечет за собой снижение цен.

В условиях дефицита повышается риск попасть на недобросовестных хозяев. Как арендатору обезопасить себя от неприятных сюрпризов, рассказала заместитель директора департамента аренды квартир "Инком-Недвижимость" Оксана Полякова.

В зоне риска, к примеру, арендаторы, который взялись сделать ремонт в квартире за освобождение от арендной платы на время проведения работ. После окончания ремонта некоторые арендодатели "забывают" о договоренностях и требуют оплаты проживания. Иногда у сторон возникают разногласия по поводу стоимости отделки. А бывает, что после ремонта арендодатели стараются расторгнуть договор - чтобы затем сдать обновленную квартиру по дороже. "Обязательно следует обсудить с арендодателем все моменты ремонта, прописать их в договоре найма, а также составить смету и подписать", - рекомендует Полякова.

Также арендодатель может игнорировать оформление договора найма как лишний документ и ненужное обременение. Арендатору нужно настаивать на составлении и подписании договора, советует эксперт. В любой момент может сложиться непредвиденная ситуация, в этом случае письменный документ защитит от недоразумений или противоправных действий владельца жилья. При этом тщательно проверяйте все документы, все пункты договора найма. Все документы должны быть оригиналами, копии не годятся.

Будьте внимательны, если квартира сдается по доверенности, где указано: доверитель дает доверенному лицу право сдать его квартиру в наем. Но в доверенности может быть не прописано, что доверенное лицо имеет также право получать арендную плату. "Представьте: квартирант исправно вносит арендную плату доверенному лицу, но однажды появляется собственник жилплощади и требует арендатора оплатить прошедший период проживания", - говорит Полякова. Следует тщательно изучать документы и, если в доверенности не указано право на получение арендной платы, обсудить этот пункт.

Бывает, что после переезда арендаторы обнаруживают неисправности сантехники, электропроводки, бытовой техники или мебели в квартире. Хозяин уверяет, что ущерб нанесли квартиранты и требует компенсации. "Чтобы избежать сюрпризов, нужно тщательно осмотреть квартиру до подписания договора найма и настоять на предоставлении подробной описи имущества", - советует Полякова.

Заранее попросите у хозяина документы о внесении коммунальных платежей. Случается, что собственник оказывается должником, а едва обжившийся в жилье квартирант остается без электричества, так как его отключают за неуплату. Арендодатель отказывается платить из-за нехватки денег, а жильцу приходится делать выбор - искать другую квартиру и нести убытки или погасить долг и остаться в этой. Если решились на погашение долга, оформите письменно, что эта сумма будет вычтена из арендной платы за следующий месяц проживания.