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12.10.2021 19:28
Рубрика: Экономика

Эксперты предсказали удвоение цен на газ в случае суровой зимы

Текст: Анастасия Селиванова

Цены на природный газ могут удвоиться по сравнению с текущими, если предстоящая зима будет такой же суровой, как в прошлом году, когда Техас был временно обесточен.

Фото: Павел Львов/РИА Новости
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Такое мнение высказала глава отдела глобальной сырьевой стратегии JPMorgan Наташа Канева. По ее словам, цены на остальные виды топлива еще до начала отопительного сезона были слишком высоки, единственный способ охладить рынок - это сократить спрос, передает слова эксперта Yahoo Finance.

Дисбаланс спроса и предложения на энергетическом рынке вызывает опасения и у коллег Каневой. Так, руководитель отдела энергетических исследований Goldman Sacks Дэмьен Курвалин заявил, что прохождение зимы с критически низкими запасами "может обернуться кризисом".

Сейчас цены на природный газ в Европе колеблются у отметки 1000 долларов за тысячу кубометров, что уже стало тяжелым бременем для энергетических компаний. При этом в зимний сезон европейский регион вступает с относительно низкими запасами газа - менее 80% объема подземных газовых хранилищ заполнено, в то время как обычно этот показатель выше 94%.

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