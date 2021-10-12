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12.10.2021 00:01
Рубрика: Экономика

Эксперты: Россия может стать мировым лидером по числу карточных платежей

Текст: Алексей Рыбин
Россия может стать мировым лидером по числу карточных платежей на душу населения к 2030 году, заявили в Boston Consulting Group. По мнению экспертов компании, к 2030 году в России удвоится и пул выручки рынка платежей.

Согласно данным ежегодного исследования BCG глобального рынка платежных услуг, РФ в 2020 году вновь подтвердила мировое первенство по темпам роста карточных платежей.

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
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По словам главы экспертной практики BCG по цифровым технологиям в России и СНГ Макса Хаузера, самый быстрый рост покажут дебетовые карты.

"В ближайшие 10 лет, согласно нашим прогнозам, карточные платежи в России будут расти самыми быстрыми темпами, при этом средние годовые темпы роста составят примерно 12% для количества транзакций и 9% для суммы платежей. На уровне инструментов мы ожидаем, что самый быстрый рост покажут дебетовые карты. Исторически количество дебетовых карт также росло быстрее всего: среднегодовой темп роста в 2015-2020 гг. составил более 35%. Для кредитных карт он равнялся примерно 28%. Рост объема продаж карт будет стимулировать рост выручки в следующие 10 лет. Ожидается, что доход от продажи карт вырастет на 9% в 2020-30 годах, прямой дебет на 6% и переводы на 4%", - пояснил эксперт.

Как отметил Хаузер, если в 2010 году Россия была одной из стран мира с самыми низкими показателями карточных транзакций на душу населения, отставая от мирового лидера Норвегии в 40 раз, то спустя 10 лет страна сократила этот отставание до 1,5 раза.

"Мы ожидаем, что в следующие 10 лет карточные платежи в России продолжат расти опережающими темпами, оставляя позади крупнейшие экономики мира - США, Великобританию, Германию - что позволит России укрепить глобальное лидерство", - добавил специалист.

По мнению управляющего директора и старшего партнера в парижском офисе BCG Яна Сенана, в ближайшие пять лет победителями окажутся те, кто будет быстро адаптироваться к новому, используя новые возможности для создания новых партнерств и получения новых источников выручки.

По отраслям самые высокие темпы роста ожидаются от торгового эквайринга. При этом эквайеры продолжат бороться с сильным разбросом рентабельности в разных сегментах и бумом электронной коммерции. Эта динамика должна привести к более активному устранению посредников, поскольку поставщики интегрированного ПО и маркетплейсы будут встраивать платежный функционал в свои платформы.

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В области платежных сетей BCG ожидает высоких показателей: в 2020-2025 гг. выручка эмитентов может увеличиться на 7,6%, а выручка сетей - на 11,4%. К возможным препятствиям относится быстрое распространение некарточных вариантов платежей, а также рост активности поставщиков интегрированного ПО и финансово-технологических компаний.

Корпоративные платежи, по мнению экспертов, должны быстро восстановиться с темпами роста на уровне 6,6% до 2025 года - несмотря на снижение в 2019-2020 годах пула выручки на 22 млрд долларов по причине низких процентных ставок и сокращения трат бизнеса.

"Экосистема платежей находится в процессе непрерывных изменений, что предлагает огромные возможности для роста компаниям, которые готовы действовать быстро. Пришло время захватывать долгосрочное конкурентное преимущество за счет смелых и стратегически дальновидных действий", - заключил партнер и директор в мюнхенском офисе BCG Маркус Ампенбергер.

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