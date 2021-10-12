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12.10.2021 15:00
Рубрика: Общество

Фальков представил уникальный телепроект о вузах

Текст: Мария Агранович
Российские вузы выходят в телеэфир. Во вторник министр науки и высшего образования Валерий Фальков представил уникальный телевизионный проект "Мои университеты. Будущее за настоящим!" - тревел-шоу о крупнейших российских вузах, многие из которых - участники программы "Приоритет 2030". Премьера - уже в ближайшую пятницу, 15 октября, на канале НТВ.
Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Что увидим? Как все устроено в аудиториях и в общежитиях, ученые проведут зрителей по лабораториям, преподаватели "пустят" на лекции. Вузы покажут себя не строчками в рейтингах или проходными баллами ЕГЭ, а "лицом", которое каждый день видят студенты. Зачем? Официально цель проекта звучит так: "популяризация нацпроекта "Наука и университеты" и программы "Приоритет 2030". Но если проще, то это отличная возможность для абитуриентов узнать и выбрать место, где учиться в будущем. Но не только них. Студенту любого вуза, который задумался о смене направления или профессии, будет легче понять, в какой университет перевестись.

Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости
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По словам Валерия Фалькова, у молодежи сегодня, в целом, очень большой запрос на мобильность, на путешествия со смыслом. Цикл передач о вузах и об этом тоже.

- Студенты ценят искренность и эмоции. Можно интересные вещи подать неинтересно. В нашем проекте мы рассказываем о вузах с душой и живой эмоцией, - отметил министр.

Первый сезон проекта охватит 12 университетов: Балтийский федеральный университет им. И. Канта (Калининград), Национальный исследовательский университет ИТМО (Санкт-Петербург), Северный (Арктический) университет им. Ломоносова (Архангельск), Национальный исследовательский нижегородский государственный университет им. Лобачевского, Ростовский государственный университет путей сообщений, Дальневосточный федеральный университет (Владивосток). Также в него войдут Уральский федеральный университет (Екатеринбург), Сибирский федеральный университет (Красноярск), Самарский национальный исследовательский университет им. Королева, Новосибирский государственный университет, Томский государственный университет и Российский институт театрального искусства ГИТИС. Первым в телеэфир выйдет БФУ им. И. Канта.

12 "серий" будут показывать на канале НТВ до нового года. Планируется, что и в следующем году проект продолжится.

Общество Образование Классный час с Марией Агранович

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