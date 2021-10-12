ФАС рассказала о требованиях к инвестициям в ЖКХ

В инфраструктуру ЖКХ к 2024 году компании будут инвестировать не менее 200 миллиардов рублей, а к 2030 году - не менее 30% своей валовой выручки. Такую цель поставила Федеральная антимонопольная служба (ФАС), рассчитывая в том числе на долгосрочное тарифное регулирование.

Об этом рассказал замруководителя ФАС Виталий Королев на пленарном заседании Всероссийской тарифной конференции. По его словам, по максимуму инвестиционные программы в прошлом году были выполнены в пяти регионах: Кировской и Омской областях, Москве, Татарстане и Пермском крае.

"Потребитель должен понимать, за что он платит: за более короткие сроки восстановления коммунального оборудования после аварий, за новые наборы услуг и чистую воду, - приводит слова Королева пресс-служба ФАС. - Ресурсоснабжающие же компании должны иметь больше возможностей для привлечения инвестиций. Когда тарифы устанавливаются на продолжительный срок, компании могут получать кредитные средства на более выгодных условиях, плюс иметь гарантии возврата своего капитала вне зависимости от региональных властей".

Особенность инвестирования в комплекс ЖКХ состоит в том, чтобы поддерживать работу инфраструктуры при минимальном и обоснованном росте тарифов. В связи с этим недавно был принят закон, расширяющий возможности для вложений в инфраструктуру ЖКХ - туда допустили частные компании. Больше всего нуждаются в модернизации канализационные сети и объекты водоснабжения, чей износ составляет 70-90%.