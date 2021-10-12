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12.10.2021 17:31
Рубрика: Культура

Газаров: Было бы правильно, если бы Ширвиндт продолжил работу в Театре Сатиры

Текст: Инга Бугулова
Новым художественным руководителем Театра Сатиры назначен Сергей Газаров. Уже в среду, 13 октября, знаменитый артист театра и кино, действующий худрук "Прогресс Сцены Армена Джигарханяна" вступит в должность, на которой сменит Александра Ширвиндта. Накануне первой встречи с труппой "Российская газета" задала ему несколько вопросов.
Сергей Газаров Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Сергей Газаров Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Сергей Газаров Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Сергей Ишханович, с 13 октября вы вступаете в должность, с чего начнете работу в Театре Сатиры?

Сергей Газаров: Самое главное сейчас - познакомиться. С коллективом театра мы пока не встречались, встретимся как раз 13 октября, но это будет просто знакомство - может быть, я озвучу какие-то общие тезисы, не более того. Есть еще "накладка": в конце октября - премьера спектакля "Балалайкин и К", который я ставлю на "Прогресс Сцене Армена Джигарханяна", до 29 октября с утра до вечера каждый день занят на репетициях.

На чем сосредоточитесь в творческой повестке, какие будут премьеры? Или пока об этом говорить рано?

Сергей Газаров: Я думаю, к концу года мы будем готовы рассказать о главных направлениях в развитии нашего театра.

Фото: Предоставлено проектом "Новому веку-новые имена"
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Это назначение для вас радость или все-таки нагрузка? Два театра - это работа, наверное, даже не 24/7...

Сергей Газаров: Дело в том, что я никогда не воспринимал работу как нагрузку, в этом смысле я счастливый человек. Для меня работа - в том числе, и как художественного руководителя теперь уже двух театров - это всегда радость и возможность сделать что-то новое. Я очень надеюсь, что мы порадуем наш город и зрителей хорошими спектаклями.

Говорят о том, что Александр Ширвиндт станет президентом Театра Сатиры. Это так? И если да, что предполагает эта почетная должность?

Сергей Газаров: Абсолютная глупость, если Александр Анатольевич сейчас уйдет из театра. Это противоестественно. Он проработал в этом театре всю жизнь, это его дом, его детище. Поэтому было бы правильно, чтобы он остался и продолжил здесь работу, чтобы радовать всех нас и чтобы - а это для меня очень важно - я мог посоветоваться с ним, что-то спросить. А уж как это будет называться - президент или как-то еще - думаю, это решит департамент культуры Москвы.

Кстати, ведь спектакль "Балалайкин и К" по пьесе Сергея Михалкова вы сначала хотели ставить именно в Театре Сатиры.

Сергей Газаров: Да, это так - мы с Александром Анатольевичем его обсуждали, даже распределили роли, но по определенным обстоятельствам спектакль в Театре Сатиры не состоялся, и я с удовольствием поставил его на "Прогресс Сцене Армена Джигарханяна". Премьера 29 октября.

Справка "РГ"

Сергей Газаров родился в 1958 году в Баку. В 1980-м окончил ГИТИС, курс Олега Табакова. Работал в "Современнике", Московском театре-студии под руководством Олега Табакова, в 1998-2001 годах был главным режиссером Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна (в конце 2020-го стал его худруком). Много снимался в кино - в биографии Сергея Газарова роли более чем в 90 фильмах и сериалах.

Культура Театр Драматический театр Персона: Александр Ширвиндт

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