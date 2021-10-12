Генконсульство Беларуси в Нью-Йорке прекратит работу по требованию США

По требованию американской стороны Генеральное консульство Беларуси в Нью-Йорке прекратит свою работу 21 октября 2021 года, информирует БЕЛТА со ссылкой на сайт дипломатической миссии.

В сообщении отмечается, что граждане РБ, проживающие на территории консульского округа генерального консульства, включая Канаду, после закрытия дипучреждения смогут обращаться за совершением консульских действий в посольство республики в США. После 15 октября доступ в офис генконсульства будет невозможен.

Что касается граждан республики, ранее записанных на личный прием в генеральное консульство до 15 октября включительно, уточняет дипмиссия, то они смогут подать документы для выполнения консульских действий.

Кроме того, стало известно, что прием и обработка документов, направленных по почте, прекращается с 8 октября, а документы, поступившие после указанной даты, будут переданы в посольство РБ в США не ранее 1 ноября.

Как уже сообщалось ранее, на фоне возобновления американских санкций в отношении Минска МИД Беларуси предложил США до 1 сентября сократить численность своего посольства в Минске до пяти человек. Также белорусская сторона отозвала ранее выданное согласие на назначение Джули Фишер послом США в Беларуси.