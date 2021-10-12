Глава ФАС рассказал о работе по снижению тарифов ЖКХ в регионах

В первом полугодии 2021 года Федеральная антимонопольная служба приняла 40 приказов об отмене тарифных решений. Пересмотр коснулся 24 регионов, заявил руководитель ФАС Максим Шаскольский в ходе Всероссийской тарифной конференции.

По его словам, завершился первый этап объединения энергозон, формирования микрорегионов с единым уровнем тарифов с целью подтягивания регионов по уровню социально-экономического развития, снижения уровня тарифов на передачу электроэнергии и повышению инвестиционной привлекательности регионов.

Так, к новым зонам относятся Ростовская область и Республика Калмыкия, а также Курганская и Тюменская области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.

ФАС пересмотрела предельные уровни тарифов, что позволило органам регулирования в регионах установить тарифы на передачу электроэнергии для потребителей, не относящихся к населению, на едином уровне в рамках одной энергозоны. В результате в Республике Алтай снижены тарифы в среднем на 48%, в Республике Тыва - на 35%, в Курганской области - на 28%, в Республике Калмыкия - на 8%.