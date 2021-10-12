Госдума приступила к работе

Госдума восьмого созыва 12 октября провела свое первое пленарное заседание. Народные избранники начали работу с кадровых и организационных вопросов: были избраны спикер, его заместители, а также главы думских комитетов, число которых увеличилось. Депутаты поддержали предложение президента - палату парламента вновь возглавил Вячеслав Володин.

По традиции первое заседание нового состава палаты открывает старейший по возрасту депутат. В этот раз такая честь выпала первой в мире женщине-космонавту Валентине Терешковой, избранная от "Единой России". Места в президиуме с ней разделили старейшие представители других фракций - Светлана Савицкая (КПРФ), Галина Хованская ("Справедливая Россия - За правду"), Владимир Жириновский (ЛДПР) и Алексей Нечаев ("Новые люди"). Терешкова проинформировала депутатов об итогах выборов и предоставила слово представителям всех пяти политических партий, прошедших в Госдуму. Но просто выступлениями с благодарностями избирателям дело не ограничилось - сразу же наметилась дискуссия, в которую вступили лидер ЛДПР Владимир Жириновский и руководитель партии "Новые люди" Алексей Нечаев. Поводом стал вопрос о вакцинации от коронавируса. Жириновский выступил на эту тему жестко - в том числе предложил не пускать в зал пленарных заседаний непривитых депутатов. Его сосед по президиуму с ним поспорил, отметив, что вакцинация должна быть добровольной, поскольку "люди сами способны решить про свое здоровье".

Эта тема в ходе первого заседания поднималась еще не раз - выяснилось, что 11 парламентариев не смогли принять участие в заседании из-за COVID, причем трое из них находятся в больницах. В связи с этим одним из первых решений Госдумы стало продление сокращенного графика работы. Дума продолжит, как и прежде, проводить два пленарных заседания в неделю вместо трех, чтобы уменьшить контакты депутатов. Однако не исключены и дополнительные "пленарки" - если понадобится принимать срочные решения.

Вопрос о коронавирусе задавали и Вячеславу Володину в ходе его рассмотрения кандидатуры на пост спикера. "Нам нужно сделать все, чтобы парламент работал, - заявил он. - Это значит, как бы ни было тяжело, должны быть введены определенные ограничения - и на посещения здания на Охотном Ряду, и на работу общественного питания - вы знаете, мы закрыли столовые и буфеты". Володин уточнил, что в Думе нового созыва вакцинированы от коронавируса 70% депутатов. "Много это или мало? Мало! Поэтому, уважаемые коллеги, должны это решение принять каждый для себя", - обратился он к собравшимся. Между тем возможно и введение дополнительных ограничений - такая перспектива будет обсуждаться коллегиально. Но нужен взвешенный подход, подчеркнул Володин, - ограничения не должны помешать качественной работе.

Кроме коронавируса, депутатов волновали и другие темы - прозвучали вопросы о поддержке села, контроле над ценами, административном давлении и т.п. Вячеслав Володин обещал дискуссию парламентской оппозиции по всем проблемам, которые они обозначили. "Если есть предложения - обсудим", - уточнил он. Кандидат на высокий думский пост, кроме того, назвал направления, которые он считает особенно важными для депутатов. "В основе нашей работы должна быть повестка развития страны, достижение национальных целей, реализация Посланий президента Федеральному Собранию", - сказал он.

Володин напомнил, что в октябре Госдуме предстоит комплексно работать над всеми этими вопросами при рассмотрении федерального бюджета. Несмотря на разницу во взглядах и подходах к решению задач, партийную принадлежность, у депутатов есть общие, объединяющие цели, считает парламентарий. Среди них он назвал повышение благосостояния граждан, обеспечение экономического роста, безопасности, защиты суверенитета нашей страны. Этих подходов кандидат в спикеры предложил придерживаться, в том числе представляя РФ в межпарламентских структурах и международных организациях.

Володин также выступил за обеспечение возможностей для всех пяти фракций участвовать в обсуждении и принятии законов. "В этой связи считаю также правильным сохранить практику рассмотрения приоритетных для всех фракций законопроектов на пленарных заседаниях Государственной Думы, - подчеркнул он. - Такой подход позволит обеспечить обсуждение инициатив каждой парламентской партии". Также, по его словам, необходимо продолжать работу над увеличением количества законов прямого действия, так как это "повысит качество законотворчества, эффективность реализации законов".

"Единая Россия" поделилась с парламентской оппозицией постами вице-спикеров и руководителей комитетов

Еще одно важное направление работы - развивать диалог по всем вопросам повестки с гражданским обществом, регионами, экспертами, профессиональными союзами, деловым сообществом. Были и инициативы, напрямую касающиеся законодателей. "Нам необходимо выработать предложения с целью повышения ответственности депутатов перед избирателями за взятые обязательства, - подчеркнул кандидат в спикеры. - А также ввести отчеты о работе. Эти вопросы правильно изучить всем вместе и реализовать". В связи с этим он призвал заниматься решением проблем граждан, а не демагогией. "Вообще, говоря об этом, считаю правильным еще раз подчеркнуть, что популизм разрушителен, поэтому нам надо привносить в работу содержательность и нацеленность на конечный результат", - заявил Володин.

Выборы спикера безальтернативными не были. КПРФ, как и обещала, выдвинула своего кандидата на эту должность - Дмитрия Новикова. Лидер партии Геннадий Зюганов заявил, что он "человек с большим опытом, государственным умом и хорошей научной подготовкой, прекрасно знает страну". Новиков в своем выступлении напомнил программные предложения партии, в том числе о национализации, создании передовой промышленности и науки, поддержке села, удвоении бюджета, остановке роста цен, борьбе с коррупцией. "Ботинки капитализма нам не подходят", - подчеркнул он.

Однако убедить большинство ему не удалось. За решение переизбрать спикером Володина проголосовали 360 депутатов из 450. У его конкурента от КПРФ - 61 голос.

Что касается других должностей, то "Единая Россия" выполнила свое обещание и поделилась с парламентской оппозицией и постами вице-спикеров, и руководителей комитетов. Первыми вице-спикерами избраны Александр Жуков от фракции "Единая Россия" и Иван Мельников от КПРФ - оба они занимали эти посты и в Госдуме седьмого созыва. А вот среди других заместителей председателя есть новички в такой должности. Шесть из девяти вице-спикеров представляют фракцию "Единая Россия". Среди них - уже занимавшие эти должности в предыдущем созыве Алексей Гордеев, Петр Толстой и Ирина Яровая. Этот пост достался и лидеру фракции "Единая Россия" в Госдуме седьмого созыва Сергею Неверову. В число вице-спикеров от "ЕР" вошли также бывший уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова и экс-глава Тувы Шолбан Кара-Оол. Зампредом Госдумы от ЛДПР стал экс-замглавы Рособрнадзора Борис Чернышов, от "Справедливой России - За правду" - перешедший из Совфеда Александр Бабаков. Также пост вице-спикера занял представитель "Новых людей" Владислав Даванков.

Думские комитеты претерпели не только кадровые, но и структурные изменения. Принятые поправки в регламент предусматривают создание 32 комитетов вместо прежних 26. Увеличение произошло за счет разделения ряда комитетов. В частности, это произошло с Комитетом по физкультуре и спорту, туризму и делам молодежи, а также Комитетом по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Кроме того, решено было разделить Комитет по образованию и науке.

Структура комитетов будет максимально приближена к профилю работы федеральных органов исполнительной власти

Как пояснил Александр Жуков, который возглавлял депутатскую группу по подготовке первого заседания, структура комитетов будет максимально приближена к профилю работы федеральных органов исполнительной власти. А Вячеслав Володин уточнил, что дело в новых думских полномочиях по утверждению министров правительства, которые депутатам дала обновленная Конституция. Как предполагается, это качественно изменит уровень взаимодействия Госдумы с кабмином и повысит контроль правоприменительной практики со стороны депутатов.

Почти половина комитетов отошла парламентской оппозиции. Депутаты фракции "Единая Россия" возглавили 17 комитетов, депутаты от КПРФ стали председателями в пяти комитетах, представители фракций ЛДПР и "Справедливая Россия - За правду" получили в свое ведение по четыре комитета, а депутаты фракции "Новые люди" возглавили два из них. "Несмотря на очевидное большинство, которое мы имеем, мы поделились с другими партиями, которые не набрали такого количества голосов", - отметил новый глава фракции "ЕР" Владимир Васильев. Он уточнил, что фракция выразила единогласную поддержку этому решению. Кроме этого, единороссы были избраны председателями четырех постоянно действующих комиссий палаты. Так, Комиссию по вопросам депутатской этики возглавила Валентина Терешкова. За достоверностью депутатских деклараций депутаты проследят под управлением Отари Аршбы, который возглавил профильную комиссию. А Виктор Пинский избран председателем Комиссии по Регламенту и обеспечению деятельности Госдумы. Еще одну комиссию возглавят главы трех комитетов - по бюджету и налогам, по безопасности, по обороне. Работать она начнет немедленно в рамках обсуждения проекта бюджета.