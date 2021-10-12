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Instagram заранее расскажет о сбоях

Текст:   Виктория Чернышева
12.10.2021,  
19:22
Фото: about.instagram.com/blog Фото: about.instagram.com/blog
Фото: about.instagram.com/blog

В Instagram объявили о запуске новой функции - американским пользователям будут приходить уведомления о сбоях в работе соцсети.

- Благодаря общению с пользователями мы знаем, насколько непонятными могут быть проблемы в Instagram. Когда они влияют на публикацию постов, многие могут думать, что это уникальные проблемы. Oтсутствие ясности может расстраивать, поэтому мы хотим, чтобы пользователи понимали, что происходит, - говорится в блоге компании.

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Сообщение о сбоях будет приходить не каждый раз, когда они будут происходить. Но в том случае, если разработчики поймут, что технические проблемы сбивают пользователей с толку.

Тестирование новой функции запустили в Америке на ближайшие месяцы. Если будет решено, что она окажется действительно полезной, новинку распространят и на других пользователей.

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