Instagram заранее расскажет о сбоях

В Instagram объявили о запуске новой функции - американским пользователям будут приходить уведомления о сбоях в работе соцсети.

- Благодаря общению с пользователями мы знаем, насколько непонятными могут быть проблемы в Instagram. Когда они влияют на публикацию постов, многие могут думать, что это уникальные проблемы. Oтсутствие ясности может расстраивать, поэтому мы хотим, чтобы пользователи понимали, что происходит, - говорится в блоге компании.

Сообщение о сбоях будет приходить не каждый раз, когда они будут происходить. Но в том случае, если разработчики поймут, что технические проблемы сбивают пользователей с толку.

Тестирование новой функции запустили в Америке на ближайшие месяцы. Если будет решено, что она окажется действительно полезной, новинку распространят и на других пользователей.