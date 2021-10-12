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Текст:   Марина Трубилина 
13:23 12.10.2021

Ипотеку на строительство дома берут все более молодые заемщики

Спрос на ипотечные кредиты на индивидуальные дома, по данным Сбербанка, продолжает расти. С начала года банк выдал 5631 кредит на 15,025 миллиарда рублей, что в 4,5 раза больше по количеству, чем за тот же период прошлого года, и в 4,25 раза - в суммарном. При этом, если в 2019 году средний возраст ипотечного заемщика на ИЖС был 38 лет, в 2020 году его возраст снизился почти до 37 лет, а сейчас - уже 36 лет.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
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"Мы видим стабильную тенденцию к снижению возраста такого заемщика на протяжении нескольких лет", - говорит вице-президент Сбербанка, директор дивизиона "ДомКлик" Николай Васев. Увеличивается доля тех, кто состоит в браке, добавил Васев: в 2019 году таких было 76%, в 2020 году 82%, в этом году - 86%.

Средний срок ипотеки на ИЖС также растет и составляет 19 лет по итогам выдач за январь-август 2021 года (год назад срок такого кредита был около 18 лет, а в 2019 году - 16 лет).

Увеличивается вклад государственных программ - "Семейной" и "Дальневосточной ипотеки" - в спрос на ипотеку на индивидуальные дома. В 2021 году по ним выдано почти 1,5 тысячи кредитов на 6,6 миллиарда рублей (26% по количеству и 44% по суммам в общем объеме выдач).

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