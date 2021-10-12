Из классической Doom сделали трехмерный битемап

Классические части Doom известны не только тем, что их портировали практически на все (включая тесты на беременность), но и тем, что для них выпущено огромное количество модификаций.

Автор YouTube-канала edy pagaza представил трейлер своего мода, который превращает шутер в трехмерный битемап, похожий на Fighting Force.

Камера переключается на вид от третьего лица, а Думгай может расправляться с импами, кибердемонами и прочим монстрам голыми руками, проводя мощные комбо, или при помощи меча из Eternal.

В дальнейшем моддер планирует добавить больше дополнительного оружия и разрушаемых объектов. Демо уже доступно для бесплатного скачивания.