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Из классической Doom сделали трехмерный битемап

Текст:   Богдан Бобров
12.10.2021,  
15:10
Фото: YouTube Фото: YouTube
Фото: YouTube

Классические части Doom известны не только тем, что их портировали практически на все (включая тесты на беременность), но и тем, что для них выпущено огромное количество модификаций.

Автор YouTube-канала edy pagaza представил трейлер своего мода, который превращает шутер в трехмерный битемап, похожий на Fighting Force.

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Камера переключается на вид от третьего лица, а Думгай может расправляться с импами, кибердемонами и прочим монстрам голыми руками, проводя мощные комбо, или при помощи меча из Eternal.

В дальнейшем моддер планирует добавить больше дополнительного оружия и разрушаемых объектов. Демо уже доступно для бесплатного скачивания.

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