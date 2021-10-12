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12.10.2021 13:30
Рубрика: Власть

Кабмин выделит регионам около пяти млрд рублей на борьбу с COVID-19

Текст: Владимир Кузьмин
Правительство приняло решение помочь регионам, которые активно борются с коронавирусом. "На такую поддержку субъектам Российской Федерации предусмотрено около пяти миллиардов рублей", - сообщил премьер-министр Михаил Мишустин о подписанном постановлении.

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции остается сложной, констатировал глава кабинета министров на президиуме координационного совета по борьбе с заболеванием. Система здравоохранения находится в полной готовности для лечения пациентов с коронавирусом: увеличено количество коек, в том числе оснащенных оборудованием для снабжения кислородом и вентиляцией легких.

Фото: Александр Корольков/РГ
Мишустин назвал вакцинацию единственным способом избежать ограничений

"Но по-прежнему самый надежный способ защитить от инфекции себя и своих близких - это вакцинация", - напомнил Мишустин. Созданы все необходимые условия, чтобы у граждан не возникало трудностей сделать прививку.

"Уже 43 миллиона человек полностью вакцинировались. Это почти треть всего населения страны. Поэтому останавливаться нельзя, тем более что сегодня производится достаточное количество препаратов, и свыше 90 миллионов полных комплектов уже поступило в оборот. Ситуации с нехваткой вакцины быть не может", - сказал премьер.

Во всех регионах организована работа более 6,2 тысячи прививочных пунктов, действует почти столько же мобильных бригад и еще более двух тысяч мобильных пунктов. Также необходимо вовремя сделать повторную вакцинацию, обратил внимание Мишустин. Это позволит не допустить негативного сценария.

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