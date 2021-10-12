Как льготные кредиты, новые знания и перемены в цехах меняют жизнь

Академический стал восьмым районом Екатеринбурга. Строят его почти пятнадцать лет. Планируют и дальше сдавать по 500 тысяч квадратных метров жилья в год. Особенность таких районов-новостроек в том, что сюда переезжают семьи с детьми. А значит, и детских учреждений нужно все больше и больше. Здесь - самая большая школа города. А сейчас родители с нетерпением ждут, когда достроят еще четыре садика.
Нацпроект "Производительность труда" дает практически мгновенные результаты
Несколько месяцев работы с аудиторами и экспертами Федерального центра компетенций - и на предприятии обнаруживают, что в буквальном смысле не видели, не замечали съедающих время и деньги просчетов, которые совсем несложно устранить. Дамир Курмаев, заместитель главного инженера АО "Медоборудование" в Мордовии, говорит, что этот нацпроект "открывает глаза". С ним солидарны и другие.
Достижение результатов в короткие сроки особенно важно, если речь идет о продукции, которая необходима для создания санитарного щита, за которым можно пережить пандемию с меньшими потерями.
На новосибирском заводе "Вармекс" во время локдауна перешли на круглосуточный режим работы. Потому что практически вечные влагостойкие двери, которые делают на предприятии, использовали при возведении медицинских центров минобороны.
Как рассказал "РГ" гендиректор "Вармекса" Виктор Кудряшов, тот напряженный период и подтолкнул руководство завода к участию в нацпроекте. Нужно было понять, как наращивать производство. В результате оптимизации производственных цепочек выпуска продукции увеличились на 50 процентов, а срок изготовления заказа уменьшился чуть ли не вдвое. Предприятие не теряет надежды на получение в рамках нацпроекта и льготного займа.
Примерно в три раза, по оценке гендиректора Владимира Дряхлова, удалось увеличить эффективность работы сотрудников благодаря нацпроекту и на Горьковском заводе аппаратуры связи имени Попова. Это предприятие выпускает линейку техники медицинского назначения: рециркуляторы воздуха, бактерицидные излучатели, а также дезинфицирующие рамки.
Последние после модернизации стали невероятно "умным" комплексом: инженеры завода "научили" рамку не только дезинфицировать "холодным туманом", но и служить металлоискателем, распознавать лица, фиксируя наличие или отсутствие маски, и измерять температуру тела. На все про все комплекс тратит не больше пяти секунд.
Дезинфекционную технику, но уже другого плана - на шасси автомобилей "ГАЗ" и "КамАЗ", производит и АО "Медоборудование". Сотрудники завода вместе с аудиторами буквально под ногами нашли неиспользованные ресурсы. Сократить расстояние между рабочими местами - казалось бы, мелочь, а сработала. Благодаря оптимизации процессов удалось увеличить производительность на 37 процентов, снизить себестоимость на 20 процентов. А средняя зарплата вместе с премией выросла почти на 60 процентов!
Главная цель создания "Санитарного щита страны - безопасность для здоровья" - развитие устойчивой системы предупреждения, профилактики, выявления и реагирования на угрозы биологической безопасности и санитарно-эпидемиологическому благополучию российских граждан.
В Ярославле прошел Пятый Всероссийский фестиваль фольклорных театров
"Участвуем! Фольклорный театр - предшественник драматического, а именно Ярославль является родиной первого русского театра. Это очень органично..." - написали на своей странице в соцсети накануне фестиваля представители театра-студии "За углом" из Гатчины Ленинградской области.
На театральный форум, который прошел в рамках нацпроекта "Культура", свои работы привозили любительские театры из Свердловской, Ленинградской, Ростовской, Саратовской, Ярославской, Рязанской областей, из Удмуртии, с Камчатки. Зрителям повезло: попасть на спектакли с утра до вечера можно было бесплатно.
Гости фестиваля приготовили им свои хиты. Например, народный кукольный театр "Теремок" из ростовского поселка Зимовники показал "Казачьи байки". Театральный коллектив "Карт-бланш" из саратовского Пугачева по материалам фольклора поставил "Заповеди Свароговы, или Сказ о былой Руси". Актеры-любители из камчатского села Анавгай (театр миниатюр "Укчэнэк") показали эвенскую сказку "Платочный". Театрализованное шоу с элементами обрядов - театр малых форм "Истоки" из рязанского поселка Гусь-Железный. Музыкальным представлением по произведениям Бориса Шергина и Степана Писахова "Тили-тили" раззадорил всех театр "Левый берег" из ярославского Тутаева.
"Это счастье, что есть в жизни такая ниша, как любительский театр, где собираются увлеченные люди разных профессий, возрастов, - восторгался председатель жюри, актер и режиссер московского театра "Ленком" Игорь Фокин. - А у руля стоят очень талантливые люди, которые ставят спектакли не хуже профессионалов. Это такой адреналин! Надолго заряжаешься позитивом, который идет со сцены".
В итоге диплом гран-при жюри присудило за "Тили-тили". Лауреатами стали театры "Укчэнэк", "ШкоДа!", "Теремок" и "За углом".
"Нам 17 лет, среди артистов есть учителя, слесари, пожарные, работники "скорой помощи", воспитатели детсадов. В спектакле "Тили-тили" задействованы 24 человека, но артистов у нас больше", - рассказывает режиссер театра "Левый берег" Светлана Асафьева.
Для максимального погружения в атмосферу народного быта в "Тили-тили" использовали ухваты, грабли, стиральные доски. Их пришлось собирать по деревням, реставрировать. Даже одежда старинная, с ручной вышивкой.
Театр "Левый берег" в 2020 году, получил грант по нацпроекту "Культура" и федеральному проекту "Творческие люди".
На эти деньги закупили новые костюмы, световую аппаратуру и другое оборудование. И еще хватило, чтобы съездить на два фестиваля - в Сочи и в Кострому.
Что помогает женщинам-предпринимателям создать и удержать свой бизнес
Кому улыбается удача
Кристина Базиленко, индивидуальный предприниматель, Ростов-на-Дону:
- Супруг предложил мне заняться тем, о чем я всегда мечтала, - создавать одежду. Начала разрабатывать модели с нуля - пижамы и домашнюю одежду.
Четыре года назад открыла первый швейный цех. На взятые в долг 300 тысяч рублей арендовала небольшое помещение. Там работали пять человек. Конечно было нелегко. Но, как я убедилась, удача улыбается тем, кто работает. Со временем начали расти, развиваться.
Сейчас мы размещаемся в трехэтажном здании на 1000 квадратных метрах. В штате 50 работников. Но и конкуренты не спят. Сейчас большой бум, наша швейная промышленность начинает возрождаться, появляются новые цеха с современным оборудованием.
И, конечно, возник вопрос, где взять деньги на развитие и чтобы кредит не задушил? Вот тут нас и выручил центр "Мой бизнес" Ростовской области. В рамках нацпроекта по поддержке предпринимательства для женского бизнеса был разработан специальный микрофинансовый продукт "Приоритетный". Это микрозаем от 100 тысяч до 5 миллионов рублей на срок до 24 месяцев со ставкой от 6,5 до 9,75 процента годовых.
Была приятно удивлена: от подачи документов до перечисления денег прошло несколько дней, не говоря уже о поддержке сотрудников центра по всем вопросам. Если честно, больше времени у меня ушло на раздумья. За повторным займом обращусь уже без сомнений.
Наши дроны первые
Анастасия Филиппова, директор сети ресторанов, Рязанская область:
- Работаю с 15 лет. Меня взяли тренером в фитнес-клуб. Училась. Я экономист по образованию, с красным дипломом. Был период, когда я работала в автосалонах, в школе танцев.
А потом открыла ресторанчики быстрого питания. Осмелев - большой красивый ресторан, взяв его в кредит. Прогорели. Начались годы с 54 тысячами ежемесячного напоминания, что нужно хорошо думать, открывая новый проект.
Набравшись опыта, решила снова создать свое дело. Остановила выбор на шаурме. Фастфуд - та отрасль, которая растет по 5 процентов в год. Первый павильон открыли в 2018 году в одном из рязанских торговых центров. Вложения быстро окупились. Открыли еще один.
А тут налетела, как саранча, пандемия. Открыли сбор заказов через соцсети, организовали доставку... Но это не спасало.
Спасли меры поддержки Корпорации малого и среднего предпринимательства и МСП-Банка. Мне открыли кредит под ноль процентов для сохранения зарплаты сотрудников. Получила кредит по ставке 2 процента на развитие бизнеса и субсидию на закупку средств дезинфекции. Так мы и выплыли.
Сейчас у нас 15 ресторанов в Новороссийске, Рязани, Иванове, Королеве, Раменском, Лазаревском. В планах на 2022 год - сетка из 200 заведений. Кстати, наши ребята первыми запустили доставку шаурмы дронами.
У меня 200 учеников
Ульяна Саая, руководитель языковой школы "iSpeak", Тыва:
- За любым успешным проектом стоит желание человека что-то изменить, улучшить. И меня, собственно, подвигло на это желание помочь детям хорошо выучить английский язык.
Начала искать информацию, читать, изучать, сравнивать... Открыла в школе, где работала, кружок, чтобы давать знания по иностранному языку вне школьных рамок. Записалась в институт повышения квалификации. И на одной из лекций узнала о коммуникативной методике и об авторской программе Валерии Мещеряковой. Заняв в долг большую сумму денег, на год отправилась в Москву изучать и осваивать эту методику.
В какой-то момент поняла, что общеобразовательная школа стала для меня тесноватой. А я встала перед выбором: что дальше? Замучили страх и сомнения: вдруг не получится? В итоге решила начинать свое дело. Рассудила так: буду предлагать качественные услуги, получу за них адекватную цену.
В 2018 году зарегистрировала языковую школу "iSpeak" в Кызыле, купив франшизу. Сперва было 20 учеников, потом 50, 70… сейчас - 200. Вот такая "многодетная мама". Есть и планы на будущее - открыть большой образовательный центр, который будет давать результативное образование, не только по английскому языку, но и по другим предметам.
Что я поняла? Иметь проект, знать, как его осуществить - это одно. И совсем другое - создавать бизнес. Тут нужны особые навыки. Без поддержки и помощи Фонда поддержки предпринимательства Республики Тыва, мне, кажется, вряд ли удалось что-либо сделать. Его сотрудники помогали советами, да и в получении кредита сыграли не последнюю роль.
Будьте смелее
Татьяна Илюшникова, заместитель министра экономического развития России:
- Я много лет работаю в сфере экономического развития и поддержки бизнеса и вижу, как трансформируется женское предпринимательство. Оно все уверенней занимает топовые позиции. Бизнес-леди создают свои компании и управляют крупными проектами.
Сейчас как среди предпринимателей, так и среди самозанятых доля женщин - около 40 процентов. Часто, бизнес, который создают женщины, приносит пользу многим людям. Это, как правило, социальные или благотворительные инициативы в рамках обычных компаний. Женщины стараются сделать мир вокруг себя лучше. И я как женщина и как государственный управленец всячески стараюсь способствовать развитию женского бизнеса в России.
Сегодня женщины выделяют два ключевых фактора, которые препятствуют для начала бизнеса. Отсутствие стартовых финансовых возможностей и знаний, как начать свой бизнес. В рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" уже удалось снять большую часть барьеров.
Женщинам-предпринимателям доступны специальные кредитные программы и гарантийная поддержка, которая позволяет даже начинающим свой бизнес взять кредит. За 2020 год предприниматели-женщины получили кредитов более чем на 55 миллиардов рублей при поддержке участников национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства.
Существует льготная микрофинансовая поддержка в региональных государственных микрофинансированных организациях. Это не те "фирмочки", которые дают кредиты под грабительские проценты, а реальная поддержка бизнеса на льготных условиях. Для женщин-предпринимателей, как приоритетной группы, ставка составляет не более ключевой ставки Банка России. По нашим оценкам, в 2020 году им предоставлено почти 10 тысяч льготных микрозаймов на сумму около 20 миллиардов рублей. Это около 40 процентов договоров.
Есть специализированные кредитные продукты для женщин и в МСП-Банке. Существуют проекты по поддержке социальных предприятий, где 90 процентов руководителей женщины. Разрабатываются меры поддержки для креативных индустрий. Большинство традиционно женских сфер предпринимательской самореализации охвачены мерами поддержки.
А для снятия второго барьера - информационного - по всей стране создаются программы и инициативы для развития женского предпринимательства. Региональные центры поддержки бизнеса организуют мастер-классы, "круглые столы" и бизнес-девичники для обмена опытом бывалых и только начинающих свой путь бизнес-леди. В том числе и образовательные.
Например программа "Мама - предприниматель", в рамках которой проходит обучение для женщин, находящихся в декрете, а также предоставляются кредиты на сумму до 500 тысяч рублей на срок до трех лет, без залога и поручительства.
Как показывает практика, женщины-предприниматели значительно реже, чем мужчины, занимаются продвижением личного бренда, не участвуют в конкурсах и проектах, не заявляются в качестве спикеров. Я хочу призвать всех женщин-предпринимателей, и тех, кто задумывается об открытии бизнеса, быть смелее, находить свои ниши, обращаться за поддержкой и воплощать в жизнь задуманное.
Школьники из Ингушетии научились копить на уроках финансовой грамотности
В школе № 1 самого молодого города страны Сунжи их проводит учитель Зухра Хасиева. Она сама активно пользуется современными цифровыми технологиями. Один из уроков Зухры Хасиевой был о пользовании банковскими онлайн-услугами для учащихся десятых и одиннадцатых классов. Ранее учитель показала ребятам, как составить план личных расходов на неделю. Например, чтобы накопить на роликовые коньки или самокат.
"Родители дают мне по тысяче рублей в неделю, раньше я тратила все за три-четыре дня, - рассказала восьмиклассница Залина Евлоева. - На занятиях научилась планировать недельный бюджет. К следующему понедельнику у меня начал появляться остаток 300-400 рублей. За несколько месяцев накопила около пяти тысяч". Девочка начала хранить накопленные деньги на банковской карте. И здесь как нельзя кстати пригодился урок на тему цифровизации в банковской сфере.
Чтобы подготовиться к такому уроку, Зухра проконсультировалась в крупном банке и подготовила слайды. Кроме того, на занятие пригласили сотрудника финансового учреждения, который также выступил перед детьми.
А вот на будущем уроке цифры ингушский учитель расскажет ребятам о применении искусственного интеллекта в сфере медицины. "В нашей школе около 40 процентов детей хотят стать врачами, - объяснила свой выбор Зухра Хасиева. Надеюсь, такое занятие поможет им в выборе профессии". И поможет в жизни.
Уроки цифры по искусственному интеллекту и машинному обучению проходят по всей стране в рамках образовательного проекта АНО "Цифровая экономика", Минцифры и Минпросвещения России. Стратегический партнер и разработчик - благотворительный фонд Сбербанка "Вклад в будущее".
В Екатеринбурге официально появился восьмой район
Район гордится безбарьерной средой, удобными пешеходными переходами и тротуарами, велосипедными дорожками со специальными светофорами. В этом году жители выбирали концепцию благоустройства Преображенского парка. А какие здесь устраивают праздники! На них съезжаются со всего Екатеринбурга.
Здесь самая большая школа города. Родители с нетерпением ждут, когда закончится строительство четырех садиков и очередной школы.
А еще нужно обеспечить транспортную доступность. И сейчас благодаря федеральной программе "Стимул" и нацпроекту "Жилье и городская среда" строится восемь современных дорог, которые соединят жилые дома со школами, детскими садами, магазинами.
"Солнечный" на юге Екатеринбурга статуса района пока не заслужил. Но это не мешает ему развиваться быстро и комплексно. Сейчас на его территории проживают более 14 тысяч человек, в перспективе население микрорайона вырастет до 85 тысяч. В этом году благодаря федеральной поддержке здесь открылся новый детский сад на 250 мест, на подходе еще один, который примет 300 малышей. Современные детские площадки, прогулочные аллеи и зоны отдыха стали визитными карточками микрорайона. Транспортная проблема "Солнечного" связана с его расположением на южной окраине Екатеринбурга. Планируется реконструкция улиц. Некоторые дороги из двухполосных сделают пятиполосными. И даже проложат трамвайную линию.
По федеральной программе "Стимул" нацпроекта "Жилье и городская среда" в этом году выделено 34 миллиарда рублей.
Они пошли на строительство школ, детсадов, поликлиник, дорог. Государство берет на себя эти расходы, чтобы стимулировать застройщиков возводить жилье по доступным ценам.