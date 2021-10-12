Как льготные кредиты, новые знания и перемены в цехах меняют жизнь

Академический стал восьмым районом Екатеринбурга. Строят его почти пятнадцать лет. Планируют и дальше сдавать по 500 тысяч квадратных метров жилья в год. Особенность таких районов-новостроек в том, что сюда переезжают семьи с детьми. А значит, и детских учреждений нужно все больше и больше. Здесь - самая большая школа города. А сейчас родители с нетерпением ждут, когда достроят еще четыре садика.