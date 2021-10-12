Кардиологи назвали два доступных каждому продукта молодости

Организм человека не может вырабатывать омега-3 жирные кислоты, связанные с хорошим здоровьем и сохранением молодости. Получить их мы можем только из пищи. В частности, из некоторых видов рыбы, рассказала доктор медицинских наук, специалист по питанию Майя Феллер.

Среди рыбы, особенно богатой омегой-3, есть доступные россиянам селедка и скумбрия. Также специалисты Американской кардиологической ассоциации выделяют лосось, сардины и анчоусы, передает Well and Good.

Феллер отметила, что лосось, селедка и скумбрия являются хорошим источником так называемого постного белка, селена и витамина D. Кроме того, в такой рыбе относительно низкое содержание ртути. По сравнению с тунцом, марлином, морским окунем, где ее особенно много.

Допустила доктор употребление консервированной рыбы. По ее словам, следует внимательно смотреть на состав. В банке должны быть только рыба, оливковое масло (желательно), вода и соль. Чем меньше соли в продукте, тем лучше.

Феллер посоветовала не зацикливаться на определенной рыбе, а покупать разные виды.