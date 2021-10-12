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12.10.2021 22:31
Рубрика: Экономика

Кондитерам грозит дефицит кокосовой стружки из-за высокого спроса

Текст: Софья Литвинова
Российская газета - Федеральный выпуск № 233(8584)
Из-за высокого спроса и неурожая в основных странах-экспортерах кондитерам грозит дефицит кокосов.

В 2020 году тайфун Ла-Нинья на Филиппинах повредил более 50 млн кокосовых пальм. Из-за этого ожидается снижение урожая кокосовых орехов в ближайшие 2-3 года. Тайфуны в этом регионе регулярно влияют не только на урожайность кокоса, но и на урожаи какао, создавая дефицит до сотен тысяч тонн раз в несколько лет, рассказал "РГ" исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности "АСКОНД" Вячеслав Лашманкин. Но эти факторы вряд ли станут причиной для сокращения производителями ассортимента кондитерской продукции с кокосовой стружкой. Неурожаи тропических ингредиентов случаются регулярно и большинство предприятий научилось адаптироваться к этому.

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС
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"Риск неурожая, как правило, учитывается при планировании деятельности, благодаря чему проблем с доступностью товара "на полке" удается избежать", - уточняет Лашманкин. Тем не менее, по данным "Коммерсанта", компания Mars (производитель батончиков с кокосовой стружкой Bounty) уже предупредила о возможных перебоях в поставках. Как следствие, на портале "Авито" уже появились предложения по продаже Bounty по 20-30 тысяч рублей.

Несмотря на снижение объемов импорта в 2020 году (минус 3,9%), в январе - августе 2021 года уже было импортировано 14,3 тысячи тонн кокосов и кокосовой стружки, что на 1,3 тысячи тонн (или на 9,7%) выше, чем за тот же период 2020 года, говорит директор "IndexBox Маркетинг" Екатерина Колина. По итогам года ожидается рост импорта примерно на 10%.

На Филиппины, Индонезию и Кот-д Ивуар приходится суммарно 95% от объема поставок кокоса и кокосовой стружки в Россию. Из Филиппин и Индонезии в основном ввозится кокос сушеный, а из Кот-д Ивуара кокосовый орех, уточняет эксперт. Дистрибьюторы считают, что стихийное бедствие на Филиппинах не угрожает поставкам продукции в Россию, так как запасов на складах достаточно, а импорт будет перераспределен в пользу Индонезии. Так, в январе - августе 2021 года в сравнении с аналогичным периодом 2020 года объемы импорта кокосов и кокосовой стружки из Индонезии выросли на 1,6 тысячи тонн (плюс 32,4%), из Филиппин на 0,5 тысячи тонн (плюс 9,9%).

Тайфун на Филиппинах повредил 50 млн кокосовых пальм

Но в этом году неурожай сырья осложняется глобальными проблемами с логистикой. Члены "АСКОНД" фиксируют рост стоимости транспортировки в 2020 году до 15% на внутренних направлениях и от 24% до 160% в зависимости от маршрута и вида транспорта на международных направлениях. И если ситуация не изменится в ближайшее время, то большинство производителей перенесут рост стоимости сырья на стоимость готовой продукции.

Инфографика "РГ"/Леонид Кулешов/Татьяна Карабут
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