Королева Елизавета II впервые вышла на публику с тростью

Королева Великобритании Елизавета II первый раз появилась на людях, опираясь на трость. Так она пришла на службу в Вестминстерское аббатство, где присутствовала на торжественной церемонии по случаю столетия создания благотворительной организации Королевский британский легион, которая занимается помощью военнослужащим-ветеранам.

Как сообщает британское новостное агентство PA, Ее величество также вошло в задние аббатства не через центральный западный вход, а более коротким маршрутом через южную часть здания.

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