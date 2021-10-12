Козлов: "Окрашенные платежи" сохранят для экологии 23 млрд рублей в год

"Природный фонд", который будет сформирован из платежей за негативное воздействие на окружающую среду, штрафы за природоохранные нарушения, платежи по искам к загрязнителям природы, сможет собирать как минимум 23 млрд рублей в год. Об этом на "Российском экологическом форуме" сообщил глава Минприроды Александр Козлов.

"Только муниципалитеты и регионы получают порядка 23 млрд рублей в год "экологических денег", однако затем они растворяются в бюджетах, - отметил он. - После принятия закона об "окрашивании" экологических платежей все они будут потрачены на цели, связанные с охраной природы". Кроме того, Александр Козлов призвал включить в перечень показателей оценки работы глав регионов их вовлеченность в реформу отрасли обращения с отходами.