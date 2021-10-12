Постановление губернатора Курганской области от 12 октября 2021 года № 117 "О внесении изменений в постановление Губернатора Курганской области от 16 марта 2020 года № 12"

В целях уточнения содержания нормативного правового акта высшего должностного лица Курганской области постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Курганской области от 16 марта 2020 года № 12 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1) дополнить пунктом 21 следующего содержания:

"21. Установить, что с 18 октября 2021 года граждане, достигшие 18 лет, допускаются на спортивные, зрелищные мероприятия, разрешенные к проведению на территории Курганской области в соответствии с пунктом 2 настоящего постановления, в организации независимо от организационно-правовой формы и формы собственности с целью получения услуг в сфере культуры, спорта, общественного питания (за исключением организаций общественного питания, расположенных на автобусных и железнодорожных вокзалах и в здании аэропорта, организаций, занимающихся оптовой и розничной торговлей горюче-смазочными материалами, столовых, буфетов, кафе и иных предприятий питания, осуществляющих организацию питания для работников организаций, находящихся на территории данных организаций, а также доставки заказов и за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких организаций), гостиничных услуг, услуг санаторно-курортных организаций, в торгово-развлекательные центры только при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и действующего персонального QR-кода, полученного с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - Единый портал), подтверждающего прохождение вакцинации против новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в электронном виде или на бумажном носителе либо одного из следующих документов:

медицинского документа о перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), либо сертификата о перенесенном указанном заболевании из личного кабинета Единого портала (для лиц, со дня выздоровления которых прошло не более шести месяцев) в электронном виде или на бумажном носителе;

медицинского документа, подтверждающего получение второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), либо сертификата профилактической прививки от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в том числе из личного кабинета Единого портала, в электронном виде или на бумажном носителе;

медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования методом полимеразной цепной реакции на наличие новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) сроком действия не более 72 часов.";

2) пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. Обязать граждан в возрасте 65 лет и старше, за исключением вакцинированных против новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) или перенесших в течение последних шести месяцев указанное заболевание, с 18 октября 2021 года по 1 декабря 2021 года включительно соблюдать режим самоизоляции по месту жительства либо месту пребывания, фактического нахождения, в том числе в жилых и садовых домах, размещенных на садовых земельных участках (далее - режим самоизоляции), за исключением случаев:

обращения за медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

следования до места (от места) проведения вакцинации против новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV);

посещения судов, органов прокуратуры, органов дознания и следствия, иных правоохранительных органов, органов административной юрисдикции, в том числе по их повестке (требованию);

передвижения к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг;

прогулки или выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), исключая нахождение в местах массового пребывания людей;

передвижения в целях выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.";

3) пункт 11 дополнить подпунктом 11 следующего содержания:

"11) с 18 октября 2021 года перевести работников из числа граждан в возрасте 65 лет и старше, не вакцинированных против новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) или не перенесших в течение последних шести месяцев указанное заболевание, на дистанционный режим работы или принять иные меры, направленные на соблюдение режима самоизоляции указанной категории работников;".

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.М.Шумков







