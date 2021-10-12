Постановление главного государственного санитарного врача по Курской области от 7 октября № 11 "О дополнительных мерах по проведению в Курской области профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям"

Я, Главный государственный санитарный врач по Курской области Климушин О.Д., проанализировав эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) на территории Курской области, выполнение постановления Главного государственного санитарного врача по Курской области от 02.07.2021 № 6 "О проведении в Курской области профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям" отмечаю, что эпидемическая ситуация по заболеваемости населения региона новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) является неблагополучной и продолжает ухудшаться. Уровень заболеваемости в Курской области превышает уровни заболеваемости в Российской Федерации и Центральном федеральном округе. Прирост среднесуточного показателя заболеваемости на 10% и более отмечается с 20.09.2021 г. Ежедневно регистрируется свыше девятисот человек, контактных с больными новой коронавирусной инфекцией, из которых около 25% становятся инфицированными. Случаи заболеваний регистрируются на всей территории области. В возрастной структуре заболевших наибольшая заболеваемость отмечается у лиц активного трудоспособного возраста. При этом по-прежнему отмечается большое количество заболевших работников из групп риска, занятых в сферах общественного питания и торговли, образования, здравоохранения, транспорта, коммунальных и бытовых услуг, среди служащих. Обостряются риски возникновения и распространения инфекции в трудовых коллективах, с дальнейшим распространением среди детей и среди лиц пожилого возраста. Отмечается рост числа заболевших лиц, активно посещающих общественные места с большим скоплением людей и пользующихся общественным транспортом. Темпы вакцинации против новой коронавирусной инфекции в регионе не позволили сформировать достаточную для создания коллективного иммунитета прослойку населения. Сохраняются риски завоза на территорию области новых штаммов COVID-19. Эпидемическая ситуация обостряется сезонным ростом заболеваемости острыми респираторными инфекциями.

В связи с продолжающейся угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статьей 10 Федерального Закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", п.66 СП 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", приказом Минздрава России от 21.03.2014 № 125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям" (зарегистрировано в Минюсте России 25.04.2014 № 32115) постановляю:

1. Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) следующим категориям (группам) граждан, подлежащих обязательной вакцинации:

- государственные гражданские служащие, замещающие должности государственной гражданской службы Курской области, муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы Курской области, работники органов власти Курской области и подведомственных им организаций;

- работники торговли продовольственными и непродовольственными товарами;

- работники организаций общественного питания;

- работники образовательных организаций, в том числе организаций дополнительного образования;

- работники организаций здравоохранения, социальной защиты, социального обслуживания;

- работники транспорта общего пользования, включая такси;

- работники организаций жилищно-коммунального хозяйства и энергетики;

- работники организаций в сфере бытового обслуживания, в том числе прачечных, химчисток и иных подобных услуг;

- работники салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов;

- работники организаций по оказанию гостиничных услуг;

- работники клиентских подразделений финансовых организаций, организаций, оказывающих услуги почтовой связи;

- работники многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

- работники культурных, выставочных, просветительских мероприятий (в том числе музеев, выставочных залов, библиотек, лекций, тренингов);

- работники досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий (в том числе игровых мероприятий, мастер классов);

- работники детских игровых комнат, детских развлекательных центров, детских лагерей, иных мест проведения подобных мероприятий для несовершеннолетних в зданиях, сооружениях (помещениях в них), в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах;

- работники театров, кинотеатров, концертных залов, цирков;

- лица, задействованные в массовых физкультурных, спортивных мероприятий.

2. Руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям, осуществляющих деятельность на территории Курской области, в сферах, установленных пунктом 1 настоящего Постановления:

2.1. в срок до 01.11.2021 организовать проведение профилактических прививок первым компонентом, в срок до 01.12.2021 - вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции, не менее 80% от общей численности работников, сотрудников;

2.2. усилить информационно-разъяснительную работу среди работников, сотрудников по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-I9), обратив особое внимание на необходимость проведения профилактических прививок.

3. Пункт 1 настоящего Постановления не распространяется на лиц, имеющих противопоказания в соответствии с инструкцией по медицинскому применению иммунобиологических лекарственных препаратов, предназначенных для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

4. Администрации Курской области:

4.1. принять исчерпывающие меры по реализации настоящего Постановления и обеспечить еженедельное информирование Управления Роспотребнадзора по Курской области информацию о ходе проведения вакцинации по эпидемическим показаниям;

4.2. определить потребность в вакцине, холодильном оборудовании, прививочных бригадах, прививочных пунктах, дополнительно привлекаемых медицинских работниках, необходимых для выполнения требований пункта 1 настоящего Постановления;

4.3. организовать проведение активного информирования населения о преимуществах вакцинопрофилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), как наиболее эффективном профилактическом мероприятии.

5. Начальнику отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Курской области (Е.А. Борисова) и начальникам территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по Курской области обеспечить контроль за организацией и проведением иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

6. Постановление Главного государственного санитарного врача по Курской области от 02.07.2021 № 6 "О проведении в Курской области профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям" считать утратившим силу.

7. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

8. Постановление вступает в силу с момента опубликования на официальном сайте Управления Роспотребнадзора по Курской области.

О.Д.Климушин







