Лавров назвал публикации о краже Россией формулы AstraZeneka голословными

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в Нур-Султане, заявил, что появившиеся в британских СМИ сообщения о краже российской стороной формулы вакцины против коронавируса AstraZeneka являются голословными.

"Я не думаю, что кто-то всерьез будет воспринимать эти голословные обвинения, голословных обвинений было уже множество", сказал он.

Также министр отметил, что сам подобных обвинений в адрес России не слышал. Кроме того, он напомнил, что применение вакцины AstraZeneka приводило в некоторых случаях к побочным эффектам, в том числе тромбозу.

"Ни единого подобного случая со "Спутником V" не происходило. Я думаю, все, кто заинтересован, сделают выводы для себя сами", добавил Лавров.

Ранее британский таблоид The Sun написал, что якобы формула AstraZeneka была выкрадена российскими спецслужбами и применена для создания вакцины "Спутник V".