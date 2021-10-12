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12.10.2021 10:41
Рубрика: Власть

Лавров рассказал, что беспокоит Россию в Афганистане

Текст: Константин Волков
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступил 12 октября на встрече глав МИД стран-участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), где рассказал о тех связанных с Афганистаном проблемах, которые беспокоят Россию.

В частности, он подчеркнул, что оставленная войсками международной коалиции в Афганистане техника не должна использоваться "в деструктивных целях".

"Поспешный уход натовцев еще сильнее запутал клубок афганских противоречий. В стране осталось много вооружений и военной техники. Важно, чтобы они не использовались в деструктивных целях", - сказал он.

По словам министра, само НАТО "вопрос о своей ответственности за последствия 20-летних экспериментов обходит стороной. Решением проблем предлагается заняться международному сообществу, прежде всего соседям Афганистана". Речь идет о потоках афганских беженцев, которые страны НАТО стремятся направить в соседние страны.

При этом НАТО стремится передислоцировать свои силы из Афганистана в регионы Центральной, Южной, а также Юго-Восточной Азии, тем самым "разогревая" обстановку.

Фото: REUTERS
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"Геополитические расклады в регионе не становятся проще, сдерживая его переход в систему координат всеобъемлющей многосторонней кооперации и интеграции. Мы видим целенаправленные попытки "разогреть" обстановку, расшатать существующие механизмы межгосударственного взаимодействия", - считает глава российского внешнеполитического ведомства. При этом создаются "узкоформатные структуры эксклюзивного состава", а также - "блоки в логике холодной войны".

Также очень важно, заявил министр, чтобы движение "Талибан" (запрещено в РФ) выполняло свои обещания.

"Талибы заявили, что намерены бороться с наркотрафиком и терроризмом, не проецировать нестабильность на соседние государства, добиваться создания инклюзивного правительства. Главное, чтобы данные ими обещания выполнялись", - отметил Лавров.

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