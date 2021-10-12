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12.10.2021 13:10
Рубрика: В мире

Лавров: РФ предложит провести конференцию ООН по содействию Афганистану

Текст: Константин Волков

Россия предложит провести под эгидой ООН конференцию по оказанию помощи Афганистану. Об этом заявил 12 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на брифинге в Нур-Султане.

Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin
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"Мы вместе с рядом других стран хотим, в частности в ходе заседания московского формата, предложить под эгидой ООН провести конференцию по оказанию содействия, в том числе гуманитарного, Афганистану", отметил он.

Также министр рассказал, что российская сторона ждет реакции талибов на приглашение принять участие во встрече по афганскому урегулированию в московском формате.

"Встреча московского формата назначена на 20 октября. Она готовится. Мы сейчас получаем реакцию от тех, кто был приглашен на встречу, в том числе ждем реакцию от талибов. Надеюсь, они осознают важность этого мероприятия", сказал Лавров.

Московский формат афганских переговоров был создан в 2017 году, он основан на механизме шестисторонних консультаций спецпредставителей России, Афганистана, Индии, Ирана, Китая и Пакистана.

В мире Ближний Восток Афганистан Правительство МИД Международные организации ООН Ситуация в Афганистане

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