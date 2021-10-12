Лавров: РФ предложит провести конференцию ООН по содействию Афганистану

Россия предложит провести под эгидой ООН конференцию по оказанию помощи Афганистану. Об этом заявил 12 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на брифинге в Нур-Султане.

"Мы вместе с рядом других стран хотим, в частности в ходе заседания московского формата, предложить под эгидой ООН провести конференцию по оказанию содействия, в том числе гуманитарного, Афганистану", отметил он.

Также министр рассказал, что российская сторона ждет реакции талибов на приглашение принять участие во встрече по афганскому урегулированию в московском формате.

"Встреча московского формата назначена на 20 октября. Она готовится. Мы сейчас получаем реакцию от тех, кто был приглашен на встречу, в том числе ждем реакцию от талибов. Надеюсь, они осознают важность этого мероприятия", сказал Лавров.

Московский формат афганских переговоров был создан в 2017 году, он основан на механизме шестисторонних консультаций спецпредставителей России, Афганистана, Индии, Ирана, Китая и Пакистана.