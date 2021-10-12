Лукашенко поздравил космонавта Олега Новицкого с 50-летием

Юбилей прославленного космонавта Олега Новицкого, который осуществляет свой третий пилотируемый полет на околоземной орбите и успел в этом году уже несколько раз совершить выход в открытый космос, совпал в эти дни с его участием на орбите в съемках художественного фильма "Вызов" режиссера Клима Шипенко.

По сюжету девушка, работающая хирургом, ее играет актриса Юлия Пересильд, летит на МКС, так как в срочной операции нуждается один из космонавтов. Ветеран освоения космоса, родом из Беларуси, сообщают новостные порталы, и должен сыграть роль пострадавшего в полете космонавта.

В поздравлении юбиляра с 50-летием президент Александр Лукашенко отметил, что Олег Новицкий посвятил всю свою жизнь пилотируемой космонавтике, а его личный вклад в изучение и освоение околоземного пространства невозможно переоценить.

"Являясь настоящим патриотом, вы постоянно поддерживаете связь с Родиной, задаете ценностные ориентиры для молодого поколения", - говорится в поздравлении главы государства, слова которого приводит его пресс-служба. Пожелав Олегу Новицкому доброго здоровья, счастья и новых достижений, белорусский лидер особо отметил, что "по сложившейся доброй традиции в космосе с вами частичка нашей страны - государственный флаг Республики Беларусь".

Биографы космонавта уточняют, что профессиональный военный летчик Новицкий к моменту зачисления в отряд космонавтов уже имел общий налет на различных типах самолетов около 700 часов. А первый космический полет продолжительностью 143 суток он осуществил восемь лет назад в качестве командира корабля "Союз ТМА-06М" и бортинженера МКС-33/34.

Второй космический полет юбиляр совершил с 17 ноября 2016 года по 2 июня 2017 года в качестве командира ТПК "Союз МС-03" и бортинженера МКС-50/51. Он выполнил программу научно-прикладных исследований и экспериментов, поддерживал работоспособность станции и проводил работы по ее дооснащению оборудованием, доставленным грузовыми кораблями. Именно тогда Олег Новицкий развернул на борту МКС белорусский флаг, сделал из космоса снимки Минска и других городов РБ, поздравив жителей Синеокой с Новым годом.

Кстати, к юбилею покорителя околоземного пространства белорусский телеканал ОНТ объявил флешмоб "Поздравь космонавта". Свои фото- и видео-открытки для космонавта можно разместить в соцсетях с хештегом #поздравляюкосмонавта. А вот победителя определит сам герой орбитальных вахт уже после возвращения на Землю.