Mail.ru Group переименовали в VK

Российская ИТ-компания Mail.ru Group теперь будет называться VK. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию "РГ".

"VK - это единый бренд для всей компании. В отличие от Mail.ru Group он будет представлен не только на корпоративном уровне, но и в наших продуктах, пользователям которых не всегда была очевидна их связь между собой. Уже почти четверть века мы объединяем технологии для людей и людей вокруг технологий. Единый бренд компании подчеркнет все возможности, которые дает наша экосистема: общение и игры, образование (от школьного до профессионального), доставка лекарств и продуктов, такси, каршеринг и онлайн-покупки, все возможности для бизнеса - от малого до крупного - и многое другое", - заявил Борис Добродеев, генеральный директор VK.

В пресс-службе сообщили, что ряд сервисов изменит свое название. Так Boom станет "VK Музыка", Worki - "VK Работа", "Юла" - "VK Объявления", а сервис знакомств Lovina назовут "VK Знакомства". В компании отметили, что ребрендинг проектов будет происходить постепенно.

Проекты, которые являются лидерами в своих сегментах и имеют наиболее узнаваемые бренды, сохранят собственный бренд. Они также будут неотъемлемой частью экосистемы VK и станут связаны с ней едиными технологиями, коммуникациями и HR-брендом, а также монограммой VK на логотипе. К числу таких относятся социальная сеть "Одноклассники" и игровой бренд "My.Games".