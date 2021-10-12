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12.10.2021 08:55
Рубрика: В мире

Малые города Финляндии предлагают переселенцам бесплатные квартиры

Текст: Надежда Ермолаева

Мэрия финского Палтамо придумала, как привлечь в городок новых жителей. Людям просто предлагают бесплатное жилье. Воспользоваться предложением могут только те граждане, которые получат работу в любой фирме Палтамо, а также заключат с муниципалитетом договор аренды жилья на срок не менее полугода. При этом три месяца можно будет жить в предоставляемой квартире абсолютно бесплатно. Все расходы на оплату жилья будет оплачивать мэрия.

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Предложение на самом деле не такое уж заманчивое. В настоящее время в Палтамо проживает менее 4 тысяч человек. В городе есть пара магазинов и библиотека. До ближайшего крупного города Оулу 150 километров. По сути это депрессивный населенный пункт в центральной Финляндии, где и работу то найти нелегко.

За последние годы из Палтамо сбегали целыми семьями. В настоящее время в городе пустует более 40 домов и квартир. Мэрия даже вынуждена была отключить в опустевших домах отопление, чтобы не платить зря по счетам.

Интересно, что в Палтамо уверены, что предложение о бесплатном жилье привлечет много новых жителей.

"Мы считаем, что в условиях постковида, когда возможна дистанционная работа, наши условия и выгодное жилье привлекут новых людей в наш город", - заявила финскому порталу Уle риелторской фирмы Райя Микконен. По ее словам, переселенцы могут сэкономить более 2 тысяч евро, воспользовавшись предложением мэрии Палтамо. В настоящее время аренда жилья там обходится в 300-800 евро в месяц.

Отметим, что финский городок Оулулайнен первым выступил с предложением передавать переселенцам жилье в бесплатную арену на первые месяцы. Так этому городу удалось заселить почти все свои пустующие квартиры.

Напомним, что в прошлом году в шведском городе Сурселе на продажу выставили квартиры за 1 крону или 14 рублей. Администрация этого шведского города посчитала, что квартиры быстро раскупят и новые владельцы будут сами оплачивать счета за коммунальные расходы, а это уже 100-200 крон ежемесячно. Как сообщают шведские СМИ, тысячи людей заинтересовались предложением мэрии Сурселе. Квартиры и правда быстро были распроданы. А в городе появились новые жители, а с ними и несколько новых фирм.

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