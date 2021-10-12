Матвиенко: Положение женщин в Афганистане повлияет на диалог с талибами

В случае, если станут очевидны факты ущемления прав женщин в Афганистане, это серьезно повлияет на форматы дальнейших отношений мирового сообщества с талибами ("Талибан" - террористическое движение, запрещено в России). Такое мнение высказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Международное сообщество будет рассматривать вопрос дальнейшего сотрудничества с талибами: они управляют страной, нравится это кому-то или нет. И вопрос этого сотрудничества будет рассматриваться с учетом, в том числе положения женщин в Афганистане", - сообщила Матвиенко в интервью телеканалу "Россия 24".

По ее словам, на Евразийский женский форум приедет представительница Афганистана, которая заранее попросила дать ей слово. "Мы ей его предоставим, но отдельной панельной дискуссии на эту тему не будет", - отметила парламентарий.

Сенатор напомнила, что участники форума не просто обсудят вопросы, а выпустят итоговый документ, который потом будет разослан главам государств, в ООН и другие международные организации. "Затем мы следим за реакцией. Многие положения итоговых документов предыдущих двух форумов нашли отражение в международной повестке", - добавила Матвиенко.