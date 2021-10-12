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12.10.2021 11:33
Рубрика: Власть

Матвиенко поздравила депутатов Госдумы с избранием

Текст: Дмитрий Гончарук

Выборы в Госдуму продемонстрировали развитие и укрепление демократических институтов в России, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Фото: council.gov.ru
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"Уважаемые коллеги! Поздравляю вас с избранием депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва. Прошедшие выборы продемонстрировали развитие и укрепление демократических институтов в нашей стране, желание граждан принимать участие в экономической, политической и социальной жизни государства", - говорится в телеграмме, которую Матвиенко направила депутатам Госдумы. Ее текст приводит пресс-служба Совфеда.

Спикер СФ отметила, что обновленному депутатскому корпусу в ближайшие годы предстоит решать самые разные задачи, связанные с дальнейшим совершенствованием законодательных основ российского общества и защитой национальных интересов. "Уверена, что вы сможете внести весомый вклад в процветание Родины. Желаю вам успехов в ответственной и важной законодательной деятельности", - заключила сенатор.

Во вторник, 12 октября, проходит первое пленарное заседание Госдумы восьмого созыва. На нем депутаты изберут председателя палаты, его заместителей и утвердят руководителей думских комитетов. Заседание открыла первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова, избранная от партии "Единая Россия".

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