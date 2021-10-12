Матвиенко: Структура Совфеда не изменится

Увеличение количества комитетов Госдумы оправдано, потому что это позволит депутатам теснее взаимодействовать с профильными министерствами, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

В Госдуме восьмого созыва создано 32 комитета и три комиссии. В предыдущем было 26 комитетов и пять комиссий.

"В Госдуме 450 депутатов, в Совете Федерации - 170 сенаторов, и наши комитеты должны быть полнокровные, полноценные, чтобы было не мене 15-17 человек в каждом, тогда они пользуются большим весом, большим доверием, в том числе, и во взаимодействии с правительством", - сказала Матвиенко в интервью телеканалу "Россия 24".

Спикер Совфеда напомнила, что успешной практикой в последние годы стало участие в заседаниях комитетов верхней палаты парламента министров и их заместителей. "Это люди, которые из первых уст могут осветить ту или иную тему, внести предложение или обсудить закон", - отметила она.

При этом, по мнению Валентины Матвиенко, структура СФ всех сегодня устраивает, поэтому, несмотря на изменение количества комитетов нижней палаты, в верхней не планируют ничего менять. Так, каждый комитет палаты регионов будет взаимодействовать с несколькими комитетами Госдумы. "Этот алгоритм мы отработаем", - пообещала парламентарий.

Кроме того, Матвиенко обратила внимание, что сенаторы прорабатывают законодательные инициативы с депутатами и кабмином еще на этапе "нулевого" чтения, когда соответствующие проекты еще не внесены в Госдуму.