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12.10.2021 15:28
Рубрика: Власть

Матвиенко: Зеленая энергетика требует серьезного обсуждения

Текст: Дмитрий Гончарук

Тему зеленой энергетики нельзя использовать в популистских и политических целях, убеждена председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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"Я считаю, что зеленая энергетика требует очень серьезного обсуждения. Здесь нельзя заниматься популизмом и использовать это в политических целях, предвыборных кампаниях. Нужно очень внимательно взвесить все плюсы и минусы", - сказала Матвиенко в интервью телеканалу "Россия 24".

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"У нас будет экологическая платформа, на которой планируется обсуждать вопросы экологии, сохранения планеты. Во всех странах мира они звучат остро, и это очень правильно. Только объединяя международные усилия, можно добиться решения экологических проблем, продвижения "зеленой" повестки", - продолжила Матвиенко.

По ее мнению, нужен разумный баланс, чтобы не навредить и не создать проблем для экономики и для граждан. "Должен быть пошаговый, осознанный переход", - добавила политик.

О том, что правительство по распоряжению его главы Михаила Мишустина создаст рабочие группы по адаптации российской экономики к глобальному энергопереходу, стало известно в августе. Подразумевается снижение спроса на традиционное топливо на фоне развития альтернативной энергетики.

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