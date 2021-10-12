МФО выдали россиянам 287 млрд рублей микрозаймов за первое полугодие

В первом полугодии 2021 года рынок микрофинансирования вырос на фоне увеличения онлайн-займов и среднего размера займа в среднесрочном сегменте - портфель микрозаймов в II квартале 2021 года увеличился на 7%, до 287 млрд рублей. Это следует обзора ключевых показателей микрофинансовых институтов, опубликованного ЦБ во вторник.

По данным ЦБ, портфель микрозаймов (сумма задолженности по основному долгу по выданным микрозаймам) вырос до 287 млрд рублей (+35% за год). Портфель потребительских ссуд у банков за тот же период увеличился до 10,7 трлн (+17% за год).

На фоне роста доходов от низких уровней II квартала 2020 года и повышенных инфляционных ожиданий заемщики предпочитают брать большие суммы микрозаймов на более долгие

сроки, уточняется в обзоре. Средний размер займа, выданного физическим лицам в II квартале 2021 года, составил 12,1 тыс. руб. (кварталом ранее - 12 тыс. руб.). При этом средний размер займа в сегменте "займов до зарплаты" остался на уровне 8,1 тыс. рублей.

"Продолжается рост технологичности сектора: доля онлайн-займов в выдачах увеличилась до 81% в краткосрочном сегменте и до 37% в долгосрочном сегменте, - следует из документа. - Основной вклад в рост портфеля продолжает вносить рост выдач онлайн-займов физическим лицам".