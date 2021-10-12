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12.10.2021 14:56
Рубрика: Экономика

МФО выдали россиянам 287 млрд рублей микрозаймов за первое полугодие

Текст: Анастасия Алексеевских

В первом полугодии 2021 года рынок микрофинансирования вырос на фоне увеличения онлайн-займов и среднего размера займа в среднесрочном сегменте - портфель микрозаймов в II квартале 2021 года увеличился на 7%, до 287 млрд рублей. Это следует обзора ключевых показателей микрофинансовых институтов, опубликованного ЦБ во вторник.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
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По данным ЦБ, портфель микрозаймов (сумма задолженности по основному долгу по выданным микрозаймам) вырос до 287 млрд рублей (+35% за год). Портфель потребительских ссуд у банков за тот же период увеличился до 10,7 трлн (+17% за год).

На фоне роста доходов от низких уровней II квартала 2020 года и повышенных инфляционных ожиданий заемщики предпочитают брать большие суммы микрозаймов на более долгие

сроки, уточняется в обзоре. Средний размер займа, выданного физическим лицам в II квартале 2021 года, составил 12,1 тыс. руб. (кварталом ранее - 12 тыс. руб.). При этом средний размер займа в сегменте "займов до зарплаты" остался на уровне 8,1 тыс. рублей.

"Продолжается рост технологичности сектора: доля онлайн-займов в выдачах увеличилась до 81% в краткосрочном сегменте и до 37% в долгосрочном сегменте, - следует из документа. - Основной вклад в рост портфеля продолжает вносить рост выдач онлайн-займов физическим лицам".

Экономика Финансы Долги и кредиты Рынок кредитования

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