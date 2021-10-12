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12.10.2021 02:00
Рубрика: Экономика

Минэкономразвития займется агломерациями и опорными пунктами на селе

Текст: Марина Трубилина
Развитию не менее 40 крупных городских агломераций и сети опорных населенных пунктов на селе посвящена инициатива социально-экономического развития "Города больших возможностей и возрождение малых форм расселения". Об этом рассказали в Минэкономразвития.
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСC Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСC
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСC

На прошлой неделе правительство утвердило 42 инициативы, направленные на социально-экономическое развитие. Одна из них - "Города больших возможностей и возрождение малых форм расселения" - находится в ведении Минэкономразвития.

Фото: iStock
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"В рамках инициативы предлагается создать условия для интенсивного экономического развития не менее чем 40 крупных агломераций, а также развития опорных населенных пунктов сельских территорий", - пояснили в пресс-службе Минэкономразвития. Для этого будут задействованы действующие инструменты поддержки региональных проектов и инициатив - такие как инфраструктурная поддержка новых инвестиционных проектов за счет высвобожденных средств после реструктуризации бюджетных долгов регионов и инфраструктурные бюджетные кредиты. "Также предполагается создание Единого института пространственного планирования для формирования условий для сбалансированного пространственного развития", - добавили в ведомстве.

В рамках этой инициативы, как сообщалось ранее, предполагается ввести единую градостроительную и транспортную политику в городских агломерациях, синхронизировать государственное финансирование мероприятий на сельских территориях, развивать инфраструктуру, а также прорабатывать нормативную базу для опережающего развития городских агломераций и малонаселенных территорий.

Предполагается, что к 2024 году должны будут соответствовать нормативам 85% дорог в 105 агломерациях (к началу нынешнего года таких дорог было около 72%). Также в агломерации из малых городов будут дополнительно привлечены более 5 млн человек.

К 2030 году в агломерациях должно вдвое вырасти качество городской среды (оно определяется по таким критериям, как безопасность, комфорт, экологичность, разнообразие, современность, эффективность управления). В более чем 40 агломерациях с населением более 60 млн человек будут созданы условия для ускоренного экономического развития. А более 15 агломераций с населением более 35 млн человек будут иметь темпы экономического роста выше среднероссийского.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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Инициативы будут реализовываться в форме федеральных проектов, сообщал ранее премьер-министр Михаил Мишустин. Все они включены в единый план по достижению национальных целей развития на ближайшие 10 лет, подготовка плана завершена.

Развитие агломераций - это мировой тренд, мимо которого Россия пройти не может, подчеркивал вице-премьер Марат Хуснуллин. Это не означает, что в будущем власти будут заниматься только агломерациями и опорными пунктами, отмечал он, но упор нужно будет сделать на эти точки, которые дадут самый большой прирост экономике. Задача - сделать единую среду качества жизни, говорил вице-премьер. Сейчас каждый муниципалитет должен разрабатывать свой генеральный план, и генпланы соседних городов, а особенно соседних регионов часто никак не связаны друг с другом. "Людей не волнуют границы административные. Не должен человек в одном регионе жить лучше, а в другом, через административную границу (зачастую, бывает, через 100 метров) - жить хуже. Задача - сделать единую среду качества жизни. Независимо от административных границ", - отметил Хуснуллин.

Экономика Финансы Инвестиции Правительство Минэкономразвития

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