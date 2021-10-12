Минобрнауки разработало правила поведения при вооруженном нападении на вуз

Министерство науки и высшего образования совместно с научным и экспертным сообществом в области безопасности разработало инструкцию, как вести себя студентам и преподавателям в случае вооруженного нападения на университет.

Что делать, если вы услышали звуки выстрелов, взрывов, крики или увидели вооруженных людей? В первую очередь: скрыться в ближайшем помещении, лучше всего, если его можно закрыть на ключ. Если вы уже в аудитории или в кабинете - заприте двери и забаррикадируйтесь. Для этого берите стулья, парты - все, что можно придвинуть к двери. Отойдите от окон и дверей и лягте на пол. Если телефон под рукой - вызывайте 112. Напишите смс о том, что происходит, близким и друзьям.

Если вы увидели сотрудников правоохранительных органов - держите руки на виду, не делайте резких движений, чтобы вас не приняли за преступников. Важно внимательно слушать и выполнять все инструкции властей.